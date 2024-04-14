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只因口角衝突 嘉市菸酒公司遭砸店毀洋酒

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市友愛路有家菸酒公司，昨天凌晨遭3名男子闖入持球棒砸毀店內玻璃及大批洋酒，業者損失慘重。警方接獲報案隨即展開偵辦，將3名涉案人帶回偵訊，初步了解，因為日前與店家發生口角，心生不滿而前往砸店，警方偵訊後依妨害秩序罪嫌送辦。

警方表示，昨天凌晨2點45分接獲報案，在嘉義市友愛路某菸酒公司遭人砸店，轄區北鎮派出所即派員到場了解，現場店外門窗以及店內擺設洋酒遭破壞，但犯嫌已離開，沒有人員受傷。

警方關切時，店主吳姓男子，卻表示不需要警方介入，不願到派出所製作筆錄，也不透露是否曾與人結怨；警方不斷勸說，直到昨天下午吳男才配合製作筆錄表示，可能與一名男子先前有口角糾紛，對方因心懷不滿而報復砸店。

警方調閱監視器後鎖定主嫌41歲林男、40歲曹男及31歲黃男等3名犯嫌，通知3人到案說明；林男表示，日前有遭吳男言語挑釁，才憤而召集曹、黃2嫌砸店，3名犯嫌坦承不諱，警方偵訊後，依刑法妨害秩序罪函送嘉義地檢署偵辦。

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涉嫌對嘉義市某菸酒公司砸店的3名男子被警方帶回偵訊。圖／翻攝畫面
涉嫌對嘉義市某菸酒公司砸店的3名男子被警方帶回偵訊。圖／翻攝畫面

嘉義 監視器 酒駕

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