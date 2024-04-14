93歲翁網戀暈船 濃重鄉音衝銀行匯款 老婆身分攏是假
高雄93歲老翁在網路認識一名彭姓女子，兩人不久老翁就「暈船」，2年前彭女稱要投資，從老翁手上拿走88萬元後失聯，近日又現身聯繫老翁，老翁愛意再被點燃，跑到銀行想匯12萬元，還稱對方是「老婆」，所幸警方與行員合力勸說，才保住他的老本。
警方調查，老翁網戀一名彭姓女子，高齡93歲的老翁常以「老婆」稱呼對方，但兩人「交往」期間，卻從未見過面。彭女對老翁噓寒問暖，誆騙要幫他投資，前年老翁匯款88萬元後，對方立即失去聯繫。
近日彭女又重新聯繫老翁，誆騙要幫他投資，斷聯2年多再與「妻子」聯絡，老翁不疑有他，跑到楠梓區某家銀行，打算匯款12萬7400元給「妻子」。
行員察覺有異通報警方， 楠梓警方到場處理，警方發現老翁口中雖稱彭女是「妻子」，但兩人卻從未結婚，員警開導時，老翁帶著鄉音追問員警「什麼詐騙呀」，不信口中的妻子會騙他。
所幸經過行員、員警的勸導，老翁終於恍然大悟，打消匯款念頭，順利保住老本。
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