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台中太平路口搶快 2車先車禍後車再撞 4人倒地受傷

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市太平區中山路二段與環太東路口日前在14分鐘內接連發生兩起騎車追撞事故，警方分析，初步原因都和搶快有關，所幸駕駛人都僅受輕傷，今呼籲駕駛人行經路口應注意車前狀況並保持安全距離；變換車道時亦應注意後方來車，以維交通安全；肇事責任釐清中。

警方說，林姓市民（20歲）日前騎機車經中山路二段往一段方向行駛，並在環中路口時號誌變換黃燈之際，前方同向王姓騎士（50歲）亦停車等待時，因煞車不及撞上。

就在這起事故發生後，兩騎士在等候員警到場處理時，1名謝姓女子（32歲）亦騎機車沿中山路二段往一段方向行駛，此時因有轎車看到交通事故而改道右轉，她即因而暫停停等，卻又遭後方江姓騎士（73歲）撞上。路口此時一下有4輛機車因事故倒地，引起民眾側目，還有人將此一幕上傳網路

警方說，第一起追撞的兩名騎士均未受傷，第二起的事故則造成江姓騎士右手、腳擦挫傷、謝女右手擦挫傷。4人均無飲酒，也未送醫。

台中市太平區路口，接連發生兩事故，造成4機車倒地。圖／民眾提供
台中市太平區路口，接連發生兩事故，造成4機車倒地。圖／民眾提供

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