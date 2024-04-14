快訊

地震險保額最高僅150萬 維護災損權益如何聰明投保？

綠派系拚2026台南市長瀕擦槍走火？誰能獲「賴神」關愛

獨居女家裝變頻冷氣「電費竟達3100元」 內行曝1陷阱：無解

陽明院區火災燒壞空調設備 北市聯醫：已修復

中央社／ 台北14日電

台北市立聯合醫院陽明院區日前發生火災，空調設備因此受損，炎熱天氣讓醫護及病患怨聲載道。聯醫表示，連日搶修後，空調系統已在今天上午恢復運作，造成不便深感歉意。

陽明院區10日疑似因施工不慎引發祝融，當時一度疏散300多名來院民眾及員工，但火勢在消防隊灌救下迅速撲滅，醫療業務當天即恢復正常運作，只是遭燒毀的空調設備待檢修。

陽明院區副院長柯明中今天透過新聞稿表示，這場火災發生在停車場地下室的空調機房，導致空調電盤、送冰水至各樓層病房的泵浦電源線路受損，各樓層空調機房也因此沒有冰水可用。

柯明中指出，考量病房溫度可能過高，這幾天權宜之計就是購買大型冰塊及電風扇供病房使用，並請醫療人員隨時監測病人健康情形，有呼吸道不適的員工也主動關懷並安排檢查。

柯明中說，經全力搶修，空調系統已在今天上午7時許恢復運作，造成員工及民眾不便深感歉意，將由值班護理長代表院方，到每間病房向病人致意。

冰水 火災

延伸閱讀

防電動車火災 內政部修法新增各場所可設自動撒水設備

全國電子買電視6.5折起 破盤價滿額再抽挪威郵輪雙人行

陽明院區火災366人急撤離 北市聯醫曝「災損」：已恢復正常運作

3秒最低16℃ 冰風暴級降溫！ 台灣品牌首推全帳篷適用的手提式冷氣

相關新聞

疑點蚊香不慎引燃失火 一家4人以共生面罩獲救脫困

台南市安南區安通三街29巷內4樓透天厝，今天凌晨零點10分發生火災，疑因點蚊香不慎引燃雜物冒出火煙，翁姓夫妻和兒女4人受...

西螺知名的金農米碾米廠傳火警 工廠大火搶救中

國內知名的雲林縣西螺鎮福田里社口金農米碾米廠今天上午8時40分傳出火警，工廠大火數公里外都可看到濃煙，由於米倉也遭波及，...

電動輪椅外觀看不到電池 台女遭樂桃航空拒登機

一名台灣女性身障旅客4月5日在日本沖繩縣那霸機場欲搭乘樂桃航空返台時，在登機前被樂桃以「無法從外觀目視電動輪椅電池」為由...

台中太平路口搶快 2車先車禍後車再撞 4人倒地受傷

台中市太平區中山路二段與環太東路口日前在14分鐘內接連發生兩起騎車追撞事故，警方分析，初步原因都和搶快有關，所幸駕駛人都...

屏縣萬丹鄉今年迄今9件死亡車禍 警加強取締無號誌路口

屏東縣萬丹鄉今年1月至今，發生9件死亡交通事故，警方分析，其中維新路與頂本路口更是2個月內接連發生2件死亡車禍事故，肇事...

竹北瓦斯管挖破 火竄3米高

新竹縣竹北市汙水下水道工程昨天施工時挖破瓦斯管線，造成瓦斯外洩起火、周邊瀰漫瓦斯味，引發居民恐慌，擔心不久前的氣爆事件重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。