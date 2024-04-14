陽明院區火災燒壞空調設備 北市聯醫：已修復

台北市立聯合醫院陽明院區日前發生火災，空調設備因此受損，炎熱天氣讓醫護及病患怨聲載道。聯醫表示，連日搶修後，空調系統已在今天上午恢復運作，造成不便深感歉意。

陽明院區10日疑似因施工不慎引發祝融，當時一度疏散300多名來院民眾及員工，但火勢在消防隊灌救下迅速撲滅，醫療業務當天即恢復正常運作，只是遭燒毀的空調設備待檢修。

陽明院區副院長柯明中今天透過新聞稿表示，這場火災發生在停車場地下室的空調機房，導致空調電盤、送冰水至各樓層病房的泵浦電源線路受損，各樓層空調機房也因此沒有冰水可用。

柯明中指出，考量病房溫度可能過高，這幾天權宜之計就是購買大型冰塊及電風扇供病房使用，並請醫療人員隨時監測病人健康情形，有呼吸道不適的員工也主動關懷並安排檢查。

柯明中說，經全力搶修，空調系統已在今天上午7時許恢復運作，造成員工及民眾不便深感歉意，將由值班護理長代表院方，到每間病房向病人致意。