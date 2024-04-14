西螺知名的金農米碾米廠傳火警 工廠大火搶救中
國內知名的雲林縣西螺鎮福田里社口金農米碾米廠今天上午8時40分傳出火警，工廠大火數公里外都可看到濃煙，由於米倉也遭波及，火勢相當烈，消防局出動大批消防車前往搶救，目前得知工廠內無人受困，正全面搶救中。
消防局今早8時40分獲報出動西螺、二崙、莿桐、崙背、虎尾、斗南、土庫及第二大隊前往搶救，出動各式消防車12部、救護車前往搶救，現場由第二大隊副大隊長陳世朋指揮搶救。消防局說，現場1樓廠房起火燃燒，目前已佈線搶救。燃燒面積300平方公尺。經進一步了解廠內無人受困，但都存放不少易燃穀物，正全力搶救中。
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