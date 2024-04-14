疑點蚊香不慎引燃失火 一家4人以共生面罩獲救脫困

台南市安南區安通三街29巷內4樓透天厝，今天凌晨零點10分發生火災，疑因點蚊香不慎引燃雜物冒出火煙，翁姓夫妻和兒女4人受困4樓頂，消防人員到場後出水滅火，並運用共生面罩，讓翁家人與救災人員的空氣瓶共用，讓他們下樓時不會吸入濃煙。

「 民宅1樓有火煙，屋內還有人沒逃出來。」台南市消防局救災救護指揮中心，今天凌晨零點10分接獲民眾報案，安南區安通三街29巷內4樓透天厝發生火警，疑似有人受困4樓，派遣消防局第六大隊安南分隊等15車36人到場搶救。

受困4人翁姓屋主（45歲）、翁妻（39歲）和女兒（11歲）、女兒（9歲）4人，在4樓頂相對安全區，起火點在一樓車庫，消防人員馬上出水滅火，火勢在凌晨零點24分火勢熄滅，並排煙。消防人員說，起火點是1樓車庫附近，疑因燒蚊香不慎引燃雜物冒火煙，至於真正起火原因待火災調查鑑定。