聽新聞
test
0:00 / 0:00
疑點蚊香不慎引燃失火 一家4人以共生面罩獲救脫困
台南市安南區安通三街29巷內4樓透天厝，今天凌晨零點10分發生火災，疑因點蚊香不慎引燃雜物冒出火煙，翁姓夫妻和兒女4人受困4樓頂，消防人員到場後出水滅火，並運用共生面罩，讓翁家人與救災人員的空氣瓶共用，讓他們下樓時不會吸入濃煙。
「 民宅1樓有火煙，屋內還有人沒逃出來。」台南市消防局救災救護指揮中心，今天凌晨零點10分接獲民眾報案，安南區安通三街29巷內4樓透天厝發生火警，疑似有人受困4樓，派遣消防局第六大隊安南分隊等15車36人到場搶救。
受困4人翁姓屋主（45歲）、翁妻（39歲）和女兒（11歲）、女兒（9歲）4人，在4樓頂相對安全區，起火點在一樓車庫，消防人員馬上出水滅火，火勢在凌晨零點24分火勢熄滅，並排煙。消防人員說，起火點是1樓車庫附近，疑因燒蚊香不慎引燃雜物冒火煙，至於真正起火原因待火災調查鑑定。
消防人員並運用共生面罩，讓翁家人與救災人員共同空氣瓶，讓他們下樓時不會吸入濃煙，4都未送醫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言