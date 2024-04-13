聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化外籍移工遭盤查逃逸疑似襲警 警開槍制止也傷到自己
彰化縣和美警分局35歲呂姓員警今天下午在伸港鄉興工路追捕外籍移工時，移工反抗躲進一處工寮並疑似襲警，遭警開槍打中左胸中彈，呂姓員警也不小心打中自己左手臂中彈受傷，案發後有民眾將危急影片拍下，畫面可見移工左胸中彈，鮮血直流，員警則不斷請求支援、呼叫救護車。
影片可見該名36歲外籍移工蹲在地上，鮮血流到腹部、褲子，神情茫然，但意識仍清楚，可以對話，後方則站著左手臂中槍的員警，緊張地不斷喘氣並呼叫救護車。當下有女子質問員警為何要開槍，員警回應「他襲警啊，他打我！」
和美警分局調查，呂姓員警下午約3點多在興工路巡邏時，發現一輛未懸掛車牌改造電動輔助二輪車，前往盤查該名外籍移工時，移工卻快速騎車逃逸進到一處工寮宿舍。
員警進到工寮前先拔槍警戒，移工看到員警後反抗，雙方扭打，因移工疑似襲警，員警立即拔槍制止，外籍移工中彈外，過程中員警自己也不小心被打中一槍，兩人分別送往童綜合醫院及彰濱秀傳醫院。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言