快訊

雲林虎尾鎮長、麥寮鄉長補選結果出爐 藍綠齊喊「要檢討」

完工不到5年…新北某大樓強震後詳細檢查 電梯鋼索照片嚇壞住戶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化外籍移工遭盤查逃逸疑似襲警 警開槍制止也傷到自己

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣和美警分局35歲呂姓員警今天下午在伸港鄉興工路追捕外籍移工時，移工反抗躲進一處工寮並疑似襲警，遭警開槍打中左胸中彈，呂姓員警也不小心打中自己左手臂中彈受傷，案發後有民眾將危急影片拍下，畫面可見移工左胸中彈，鮮血直流，員警則不斷請求支援、呼叫救護車

影片可見該名36歲外籍移工蹲在地上，鮮血流到腹部、褲子，神情茫然，但意識仍清楚，可以對話，後方則站著左手臂中槍的員警，緊張地不斷喘氣並呼叫救護車。當下有女子質問員警為何要開槍，員警回應「他襲警啊，他打我！」

和美警分局調查，呂姓員警下午約3點多在興工路巡邏時，發現一輛未懸掛車牌改造電動輔助二輪車，前往盤查該名外籍移工時，移工卻快速騎車逃逸進到一處工寮宿舍。

員警進到工寮前先拔槍警戒，移工看到員警後反抗，雙方扭打，因移工疑似襲警，員警立即拔槍制止，外籍移工中彈外，過程中員警自己也不小心被打中一槍，兩人分別送往童綜合醫院及彰濱秀傳醫院。

彰化縣和美警分局35歲呂姓員警今天下午在伸港鄉興工路追捕外籍移工時，移工反抗躲進一處工寮並疑似襲警，遭警開槍打中左胸中彈，員警也不小心打中自己左手臂中彈受傷。記者林敬家／翻攝
彰化縣和美警分局35歲呂姓員警今天下午在伸港鄉興工路追捕外籍移工時，移工反抗躲進一處工寮並疑似襲警，遭警開槍打中左胸中彈，員警也不小心打中自己左手臂中彈受傷。記者林敬家／翻攝
彰化外籍移工不配合盤查疑似逃逸又襲警，遭員警開槍制止。記者林敬家／翻攝
彰化外籍移工不配合盤查疑似逃逸又襲警，遭員警開槍制止。記者林敬家／翻攝

彰化 救護車 移工 警察

延伸閱讀

彰化警疑追捕嫌犯連轟2槍 1槍擊中移工左胸、另1槍卻打中自己

大甲媽祖回鑾行程延誤 彰化天后宮僅停留7分鐘繼續趕路

越籍情侶設局勒贖同胞 封眼口鼻致死埋屍雲林甘蔗園

勞部推「移工一站式服務」協助移工與雇主攜手共享雙贏

相關新聞

疑感情糾紛前夫撂話「處理她新男友」 女怒衝下車台64線墜地亡

黃男不滿蔡姓前妻結交男友，今天於車上質問蔡女還嗆說處理她男朋友，蔡女為此氣回「那我就死給你看」，隨後趁車速變慢，衝下車，...

影／高雄BMW失控蛇行！雙門跑車火車站前自撞變單門 疑路況不熟打滑

項姓男子昨晨駕駛BMW雙門跑車行經高雄市火車站前的站西路，不明原因失控蛇行後，180度甩尾自撞路燈桿，雙門跑車當場變一門...

竹山消防替代役男爆吵架摔椅、寢室抽菸 消防署：嚴懲並依法送辦

網路日前流傳3段誇張影片，直指內政消防署竹山消防訓練中心兩名役男一言不和吵架摔椅，一旁同袍拉扯勸架，另一段則是役男穿著制...

高雄女騎士國道涵洞下違規逆向 遭轎車擦撞頭重創命危

陳姓女子今天傍晚騎機車行經高雄市中正交流道涵洞西側，因違規逆向左轉，當時車流量大，陳穿梭車陣中，當場被方姓男子所駕駛的轎...

彰化外籍移工遭盤查逃逸疑似襲警 警開槍制止也傷到自己

彰化縣和美警分局35歲呂姓員警今天下午在伸港鄉興工路追捕外籍移工時，移工反抗躲進一處工寮並疑似襲警，遭警開槍打中左胸中彈...

廂型車翻覆竹山交流道 駕駛落跑受傷被逮警拆穿是偷車賊

國道3號南下竹山交流道匝道11日發生廂型車翻覆，卻找不到駕駛、乘客，消防人員離開時，在400公尺處外找到腹部受傷的盧姓男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。