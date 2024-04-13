廂型車翻覆竹山交流道 駕駛落跑受傷被逮警拆穿是偷車賊

國道3號南下竹山交流道匝道11日發生廂型車翻覆，卻找不到駕駛、乘客，消防人員離開時，在400公尺處外找到腹部受傷的盧姓男子，他稱是幫朋友代價，因服用安眠藥才失控翻車，國道警方調閱監視器，發現廂型車是偷來的，偵訊後，昨天晚間依竊盜罪移送法辦。

國道第八警察大隊表示，11日凌晨2時接獲通報，國道3號南向竹山交流道入口匝道，廂型車自撞護欄後側翻在匝道，導致交通中斷。國道員警和救護車趕到現場，卻未發現駕駛或乘客，懷疑是酒駕肇事，駕駛才落跑。

救護車離開時，卻在400公尺外側路肩發現盧姓男子（26歲），他左側腹部受傷，由員警陪同上救護車，送往竹山秀傳醫院治療。

員警到院詢問盧男是否為駕駛，他支吾其詞，自稱因為朋友喝酒才找他代駕，但他之前服用過安眠藥，導致精神恍惚，不慎自撞護欄翻覆，但車禍後朋友走去哪，他也不清楚。警方多方查證，對他所說車主和乘客身分都是捏造，但他酒測值為0，且未聯繫到車主，所以暫時無法釐清案情。

還好，隔天警方聯繫到車主，車主告知將廂型車借給何姓友人，所以不知道廂型車何時失竊，警方調閱路口監視器，拍到廂型車失竊時的畫面，發現廂型車就是盧男偷竊，昨晚偵訊後，依竊盜罪將他移送南投地檢署，由於盧男無照駕駛，警方也將告發開罰。

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