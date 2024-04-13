疑感情糾紛前夫撂話「處理她新男友」 女怒衝下車台64線墜地亡

黃男不滿蔡姓前妻結交男友，今天於車上質問蔡女還嗆說處理她男朋友，蔡女為此氣回「那我就死給你看」，隨後趁車速變慢，衝下車，從台64線高架道路墜落，當場死亡。警方到場帶回黃男及其家人，黃男後悔不斷哭泣，目前正在偵詢中。

據了解，死者蔡姓女子（26歲）與黃姓男子（25歲）因故協議離婚，今天中午兩人搭乘黃男哥哥（27歲）駕駛汽車，載同黃男哥哥的林姓女友（23歲），準備去掃前夫妹妹的墓。

途中4人一車行經新北市五股區台64線10.6公里處，黃男質問蔡女最近是不是交了小男朋友，兩人直接在後座口角、互毆，過程中，黃男撂了一句「要去把他處理掉」，蔡女怒回「那我就死給你看」，旋即拉車門試圖下車，被黃阻止。

黃男哥哥驚見後，趕緊放慢車速往路肩停靠，蔡女卻趁隙打開車門，衝下車，旋即從高架橋上墜落當場慘死。警方獲報到回3人返所查辦，目前正在偵詢中，朝過失致死罪嫌偵辦。

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