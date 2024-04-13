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越籍移工上工第二天 今早施工不慎21樓墜落送醫不治
一名越南籍移工，今天上午在新北市三重區五谷王北街21樓施工不慎墜落，重摔至地下1樓當場沒有生命徵象，緊急協助送醫急救，越籍男子仍傷重宣告不治。目前警方還在調查男子身分，已通知相關單位到場釐清有無工安疏失。
據了解，年約40歲的越南籍外籍移工（身分待查），昨天才第一天到新北市三重區五谷王北街27巷內一處建案工地，施作水泥砌牆工作。孰料，今天上午10時38分左右他人在工地21樓施工，不慎墜落至地下1樓，當場沒了生命徵象。
新北市消防局獲報人車趕抵，檢視越南籍移工肢體多處骨折、撕裂擦傷，緊急協助送醫急救，仍因傷重宣告不治。由於現場僅知他是越南籍移工，確切身分及是否為失聯移工，警方仍在調查，目前已通知相關單位到場稽查釐清有無工安疏失。
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