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找尋失蹤家人20多年心未死 新北警鑑識中心幫他「回家」

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市永和區孫姓男子於2002年獨自一人離家後便下落不明，音訊全無，家屬心繫失蹤者安危，去年底主動至新北市警局鑑識中心申請採DNA，希望透過再次比對，能有不一樣的結果，果真，事隔22年，比對出2003年在台北市馬場町紀念公園所發現一具無名男屍檢體有符合，讓孫男冥冥中能與家屬再次重逢，雖已是天人永隔，終於讓失散多年孫男能順利返家團圓，讓其家屬放下心中多年的牽掛。

因20年前的DNA鑑定技術未臻完善，新北市警局鑑識中心去年底接獲孫男家屬提出DNA採驗要求後，由警政署失蹤人口資料庫進行比對，僅與2003年在台北市馬場町紀念公園所發現一具無名男屍檢體有符合，但手足指數偏低。局鑑識中心人員不願放棄，鍥而不捨，再通知孫男胞弟及孫男子女採樣DNA，經過再次比對後，終確認該具無名男屍體就是從永和住處失蹤的孫男無誤。

本案無名男屍當年發現後，因公告半年無人指認，但收埋處所因事隔多年，且當時尚無數位資料可資追溯，加上現今留存的紙本資料已寥寥無幾，導致家屬認領遺體困難重重。市警局鑑識中心員警利用無名屍發現時間、地點，判斷殯葬管理處無名屍公墓可能位置，主動居中橫向連結以時追地，以案追人，如願於台北市立富德公墓找到該具無名男屍，通知家屬依規定辦理認領。

人生有多少個22年可以等待？每一件無名屍案件的背後，都有一段令人鼻酸且感觸良多的故事，新北市警局鑑識中心以「系統化運用DNA鑑定技術協尋身分不明者」，針對失智、可疑離家等失蹤人口，採集失蹤人口、一親等或二親等家屬的DNA建檔，以供快速比對，幫助失蹤人口回家。

鑑識中心指出，家中如有親人失蹤一段時間仍未尋獲，可向警方請求協助採樣進行DNA比對。尋回親人的方法能多一種管道便多一次機會，讓「生者安心，往者安息」，家屬不再掛心與煎熬，往生者也能順利落葉歸根。

DNA重新採驗，新北市警局鑑識中心助22年前無名屍落葉歸根。圖／警方提供
DNA重新採驗，新北市警局鑑識中心助22年前無名屍落葉歸根。圖／警方提供

DNA 失蹤

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