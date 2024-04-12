快訊

越南女首富侵吞8740億遭判死！當局一反常態公布細節 美退休官員揭背後算盤

113會考英文科／模擬題試身手、強化閱讀能力、命題趨勢解析 高分關鍵看這裡！

113會考社會科／一圖看時事 2024大選成雙少數、蘇丹紅風暴、日強震致地殼變動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

讓詐騙集團踢鐵板！ 馬祖「1特性」連警方也點頭：很難被騙

中央社／ 連江12日電

馬祖人際關係緊密，讓詐騙集團也踢到鐵板。有詐騙集團以「南竿按摩個人工作室」在臉書發文，民眾加通訊軟體後，對方告知工作室地址竟為特產店與知名民宿，讓謊言不攻自破。

有馬祖居民告訴中央社記者，在社群網站臉書（Facebook）看到「南竿按摩個人工作室」貼文，宣稱提供按摩紓壓服務，還有工作室，強調「本人服務自接自約」且附上照片。朋友出於好奇，加對方通訊軟體詢問細節，對方回覆的工作室地址一看竟是特產店，追問後對方再改口住民宿，隨即發現是詐騙。

這名馬祖居民說，馬祖地方小，居民間就算不認識，稍打聽就能找到共同朋友，一看對方提供地址，馬上就知道是誰經營的特產店，就算改口說住民宿，經營者更是在地知名人士，一通電話就知發文者是否為住客，相同手法在其他地方可能行得通，但要騙到馬祖人，可能性微乎其微。

連江縣警察局刑事警察隊長薛昇旭今天表示，有聽過轄區警員提起這件事，但目前未接獲相關報案。馬祖地方小，民眾查證相對容易、很難被騙，但不熟悉地緣關係的軍人等可能成為目標，只要是在臉書或社群網站Instagram（IG）上希望加通訊軟體，詐騙可能性相當高，仍須特別提高警覺。

有詐騙集團以「南竿按摩個人工作室」在臉書發文，民眾加通訊軟體後，對方告知工作室地址竟為特產店與知名民宿，讓謊言不攻自破。情境示意圖。圖／ingimage
有詐騙集團以「南竿按摩個人工作室」在臉書發文，民眾加通訊軟體後，對方告知工作室地址竟為特產店與知名民宿，讓謊言不攻自破。情境示意圖。圖／ingimage

南竿 詐騙集團 馬祖

延伸閱讀

端午連假離島航班9萬4713座位 15日上午開放訂位

「兩馬」海上貨運直航 助閩台電商

霧鎖金門旅客受困 退休教師飽受折磨發起制定金馬霧季交通處理辦法

相關新聞

影／脫序影片瘋傳...竹山消防替代役男遭爆吵架摔椅、寢室抽菸 消防署回應了

網路上最近流傳影片，直指內政消防署竹山消防訓練中心兩名役男一言不和吵架摔椅，一旁同袍拉扯勸架，另一段則是役男穿著制服跳科...

讓詐騙集團踢鐵板！ 馬祖「1特性」連警方也點頭：很難被騙

馬祖人際關係緊密，讓詐騙集團也踢到鐵板。有詐騙集團以「南竿按摩個人工作室」在臉書發文，民眾加通訊軟體後，對方告知工作室地...

巴哈馬籍郵輪乘客身體不適 艦艇分署接駁上岸送醫急救

一艘巴哈馬籍郵輪今天凌晨航經馬祖東引東北方約80浬處，船上一名美國籍女乘客突感身體不適，海巡署艦艇分署第二海巡隊接獲通報...

台東自小客車追撞大貨車！車頭插入車斗嚴重變形 駕駛命危送醫

台東市臨海路一段與桂林南路口今天傍晚5點多發生自小客車追撞大貨車事故，小客車駕駛卡在車內，警消用破壞器材將人救出脫困，緊...

影／疑電量不足...千萬超跑「麥拉倫」半路拋錨 2人受困車內獲救

一名黃姓男子開著千萬跑車麥拉倫，行經新北中和區景新街與安樂路口時，疑似電量不足，導致拋錨，只能停在路口，車門也無法打開，...

影／金門男酒駕追撞前車又撞路燈翻覆 酒測超標遭法辦

金門48歲蔡姓男子今天上午8時多駕駛白色休旅車，行經金湖鎮瓊徑路往小徑方向時，追撞前方同向由王姓男子駕駛的黑色轎車，白色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。