台東自小客車追撞大貨車！車頭插入車斗嚴重變形 駕駛命危送醫

台東市臨海路一段與桂林南路口今天傍晚5點多發生自小客車追撞大貨車事故，小客車駕駛卡在車內，警消用破壞器材將人救出脫困，緊急送醫急救。事故原因調查釐清中。

這起追撞車禍在臨海路與桂林南路口段，1輛自小客車不明原因追撞前方準備停等紅燈的大貨車，由於撞擊力道大，大貨車被推擠往前30公尺，小客車車頭嚴重變型，駕駛受困車內動彈不得。

自小客車車頭插入貨車車斗，還一度冒煙起火，熱心民眾趕緊拿滅火器滅火，警消趕抵現場，以破壞工具救出受困的小客車駕駛，駕駛一度有意識，隨即失去呼吸心跳，在場救護人員趕緊做CPR，並送往市區馬偕醫院急救。