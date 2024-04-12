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台東自小客車追撞大貨車！車頭插入車斗嚴重變形 駕駛命危送醫

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市臨海路一段與桂林南路口今天傍晚5點多發生自小客車追撞大貨車事故，小客車駕駛卡在車內，警消用破壞器材將人救出脫困，緊急送醫急救。事故原因調查釐清中。

這起追撞車禍在臨海路與桂林南路口段，1輛自小客車不明原因追撞前方準備停等紅燈的大貨車，由於撞擊力道大，大貨車被推擠往前30公尺，小客車車頭嚴重變型，駕駛受困車內動彈不得。

自小客車車頭插入貨車車斗，還一度冒煙起火，熱心民眾趕緊拿滅火器滅火，警消趕抵現場，以破壞工具救出受困的小客車駕駛，駕駛一度有意識，隨即失去呼吸心跳，在場救護人員趕緊做CPR，並送往市區馬偕醫院急救。

大貨車王姓司機向警方表示，自己當下正要減速等紅燈，感覺突然被撞，繼續往前，才驚覺出事。

台東市臨海路一段與桂林南路口今天傍晚5點多發生自小客車追撞大貨車事故，小客車駕駛命危卡在車內，警消用破壞器材將人救出脫困，緊急送醫急救。事故原因調查釐清中。圖／民眾提供
台東市臨海路一段與桂林南路口今天傍晚5點多發生自小客車追撞大貨車事故，小客車駕駛命危卡在車內，警消用破壞器材將人救出脫困，緊急送醫急救。事故原因調查釐清中。圖／民眾提供
自小客車車頭插入貨車車斗，由於撞擊力道大，大貨車被推擠往前30公尺，小客車車頭嚴重變型。圖／民眾提供
自小客車車頭插入貨車車斗，由於撞擊力道大，大貨車被推擠往前30公尺，小客車車頭嚴重變型。圖／民眾提供

台東 馬偕醫院

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