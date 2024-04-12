快訊

爆「有比黃子佼更過分的人」頻被問是誰？葛斯齊稱交叉比對舊聞便知

黃子佼獲緩起訴連綠委都說無法接受 北檢4點聲明回應

台南3歲女童過斑馬線遭撞死 女駕駛與家屬調解成立獲緩刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

信眾亂丟垃圾、偷拔鳳梨 離譜行徑挨批：老鼠屎定受神罰

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市淡水區一間宮廟這個月9日舉行平安遶境活動，不讓人車在淡水民生街短暫休息時，竟有信眾亂丟喝完鋁箔包飲料，還有信眾偷摘住戶種植鳳梨，整個過程都被監視器拍下上傳臉書社群，引起網友撻伐怒批「老鼠屎，一定受到神明處罰」對此，淡水警方表示，尚未接獲民眾報案，將主動介入依法究辦。

據了解，新北市淡水區一間信奉玄天上帝宮廟，這個月9日舉辦「113年玄天上帝平安繞境活動」，當天傍晚5時許，平安遶境隊伍行經新北市淡水區民生路135巷6號前面，短暫休息後接續與遶境隊伍前進。

豈料，一名坐在卡車車斗上的男信眾，將喝完的錫箔飲料拋丟一旁，隨後又有另名男信眾，大剌剌地偷摘住戶盆摘上鳳梨，完全無視其他信眾注視及路口監視器。事後有住戶透過監視器畫面發現，截錄兩名信眾離譜行徑，上傳臉書社群引發網友熱議，痛批這兩人根本就是「廟會老鼠屎」、「這兩信徒一定會受到神的處罰」

對此，淡水警分局表示，目前尚未接獲民眾報案，男子偷摘鳳梨行為已觸犯刑法320條竊盜罪嫌，將以畫面詢問廟方人員主動介入，依法究辦。

新北市淡水區一間宮廟，這個月9日平安遶境活動，有信眾亂丟垃圾、偷摘鳳梨，網友怒批老鼠屎定受神罰。圖／臉書《細說淡水》
新北市淡水區一間宮廟，這個月9日平安遶境活動，有信眾亂丟垃圾、偷摘鳳梨，網友怒批老鼠屎定受神罰。圖／臉書《細說淡水》
新北市淡水區一間宮廟，這個月9日平安遶境活動，有信眾亂丟垃圾、偷摘鳳梨，網友怒批老鼠屎定受神罰。圖／臉書《細說淡水》
新北市淡水區一間宮廟，這個月9日平安遶境活動，有信眾亂丟垃圾、偷摘鳳梨，網友怒批老鼠屎定受神罰。圖／臉書《細說淡水》
新北市淡水區一間宮廟，這個月9日平安遶境活動，有信眾亂丟垃圾、偷摘鳳梨，網友怒批老鼠屎定受神罰。圖／臉書《細說淡水》
新北市淡水區一間宮廟，這個月9日平安遶境活動，有信眾亂丟垃圾、偷摘鳳梨，網友怒批老鼠屎定受神罰。圖／臉書《細說淡水》

淡水 監視器 神明 竊盜 遶境 鳳梨

延伸閱讀

響應永續淨零碳排議題！福斯商旅ID. Buz化身Q版大甲媽祖純電座駕

大甲媽駐駕北斗奠安宮！防再演大甲盃北斗格鬥賽 近300警力進駐

鳳梨外銷國再＋1 即起台灣鳳梨可輸往紐西蘭

史上最晚！大甲媽鑾轎延遲進廟時間 23:45創歷史紀錄

相關新聞

影／爆炸瞬間畫面曝光！平鎮瓦斯行氣爆2員工全身50%二度燒傷

桃園平鎮南平路二段的一間瓦斯行今上午11時56分許，瓦斯存放空間疑因一桶裝瓦斯發生爆炸，消防人員獲報後，到場已無火煙，不...

全中運國三跆拳道選手突倒下 體育局：還沒與對手接觸下就心跳停止

一名就讀樹林高中國中部的國三學生今日參加全中運跆拳道比賽時，突然失去呼吸心跳，所幸經急救後已恢復清醒，新北市副市長劉和然...

苗栗幼兒園女老師言語不當對待幼童 還稱呼「孤兒」家長怒告

苗栗縣通霄鎮某幼兒園一名女老師疑似言語不當對待幼童，遭到家長控訴霸凌並提告，縣府教育處接獲通報後立即組成調查小組，今天上...

北市男嬰疑遭虐急就醫 社會局：訪談保母疑與回報不符

北市一名不足歲男嬰日前因硬腦膜出血嘔吐，疑似兒虐。社會局表示，初步訪談保母，針對案主收托時段疑與回報不符，如確認屬實，將...

學校遭冒名訂價值30萬元花卉 彰化園藝業者送花到校始知上當

謊稱是彰化縣田尾國中楊姓主任的一名男子，向田尾鄉公路花園3名店家訂購各10萬元花卉，其中一名店家是田尾國中校友，親自送花...

超扯！試乘車「挫屎留髒汙」遭索1千清潔費 男子亮刀追逐車行老闆

嘉義縣中埔鄉日前傳恐嚇糾紛，一名男顧客到中古車行試乘，疑在轎車座椅挫屎，留下咖啡色髒汙，車行老闆求償1千元清潔費，男顧客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。