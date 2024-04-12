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信眾亂丟垃圾、偷拔鳳梨 離譜行徑挨批：老鼠屎定受神罰
新北市淡水區一間宮廟這個月9日舉行平安遶境活動，不讓人車在淡水民生街短暫休息時，竟有信眾亂丟喝完鋁箔包飲料，還有信眾偷摘住戶種植鳳梨，整個過程都被監視器拍下上傳臉書社群，引起網友撻伐怒批「老鼠屎，一定受到神明處罰」對此，淡水警方表示，尚未接獲民眾報案，將主動介入依法究辦。
據了解，新北市淡水區一間信奉玄天上帝宮廟，這個月9日舉辦「113年玄天上帝平安繞境活動」，當天傍晚5時許，平安遶境隊伍行經新北市淡水區民生路135巷6號前面，短暫休息後接續與遶境隊伍前進。
豈料，一名坐在卡車車斗上的男信眾，將喝完的錫箔飲料拋丟一旁，隨後又有另名男信眾，大剌剌地偷摘住戶盆摘上鳳梨，完全無視其他信眾注視及路口監視器。事後有住戶透過監視器畫面發現，截錄兩名信眾離譜行徑，上傳臉書社群引發網友熱議，痛批這兩人根本就是「廟會老鼠屎」、「這兩信徒一定會受到神的處罰」
對此，淡水警分局表示，目前尚未接獲民眾報案，男子偷摘鳳梨行為已觸犯刑法320條竊盜罪嫌，將以畫面詢問廟方人員主動介入，依法究辦。
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