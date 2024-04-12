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停車空位人杵著...還嗆「已經要到了」 桃警將開罰「人肉占車位」

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園車位難尋，有名女子昨天開車外出，意外桃園藝文特區一位難求的南平路上的路邊停車格發現有個空位，卻遇另名女子站在停車格內「人肉占車位」，當她開口抱怨「大姐，這樣很過分ㄟ」，遭對方回嗆「我們人已經要到了！」儘管大聲抱怨「人到沒有用，是車子到！」對方仍不理睬；桃市桃園警分局表示，將根據影片中停放在057車位的白色轎車車號開罰。

桃園分局說明，目前尚未接獲任何報案，不過根據影片中女子以人肉占車位的方式佔據路邊公有停車位或公共空間，警方可依照道路交通管理處罰條例第78條規定，行人如於交通頻繁之道路坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處新台幣300元的罰鍰。而如果於道路上堆置物品妨礙交通，依照第82條規定，亦可處1200至2400元的罰鍰。無論是以身體或以物品占用車格，均可依法開罰，警方後續也將依照影片拍到後續停放的白色轎車車號開罰。

有名女車主昨天在桃園區南平路找到停車位，卻遭女子人肉佔車位阻擋，氣得錄影PO網，桃園警方表示，將依據停車的白色轎車車號開罰。圖／社會事新聞影音提供
有名女車主昨天在桃園區南平路找到停車位，卻遭女子人肉佔車位阻擋，氣得錄影PO網，桃園警方表示，將依據停車的白色轎車車號開罰。圖／社會事新聞影音提供
有名女車主昨天在桃園區南平路找到停車位，卻遭女子人肉佔車位阻擋，氣得錄影PO網，桃園警方表示，將依據停車的白色轎車車號開罰。圖／社會事新聞影音提供
有名女車主昨天在桃園區南平路找到停車位，卻遭女子人肉佔車位阻擋，氣得錄影PO網，桃園警方表示，將依據停車的白色轎車車號開罰。圖／社會事新聞影音提供

影片 桃園 車位

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