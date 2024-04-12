電視遙控器爆口角 台中男拿刀刺死媽媽今遭法院收押
台中許姓男子疑似情緒不穩，10日晚間和媽媽因使用電視遙控器起爭執，一氣之下竟持水果刀刺進媽媽胸口，造成許母當場失去生命跡象搶救不治，一旁父親制止拉扯也被畫傷，警方獲報隨即將許逮捕11日移送偵辦，台中地檢署訊後以許犯嫌重大，今晨依家暴殺人罪嫌將他向法院聲請羈押。
台中地檢署昨複訊後，認為許男涉犯殺人重罪，嫌疑重大有逃亡之虞，向法院聲請羈押；台中地院昨漏夜開庭審理，今晨裁定許男收押。
台中第五分局調查，許男（36歲）有因情緒問題就診紀錄，10日晚間10點多他和母親疑因電視遙控器操作問題大吵，許情緒失控就拿了1把7公分水果刀刺向對方，造成媽媽（68歲）左胸靠近心臟附近中刀，就連爸爸在一旁制止拉扯也被畫傷。
許母因傷勢嚴重大出血，消防獲報到場時就已經失去呼吸心跳，緊急送醫搶救仍不治，警方10日將許逮捕，11日上午詢問後依家暴殺人罪嫌移送台中地檢署偵辦。
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