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台南北區建案施工致鄰戶屋損 晚間勒令停工、緊急灌漿回填
台南北區北華街一處建築工地地下開挖，附近住戶反映因工地施工，造成住家牆壁、地板龜裂一事，經請台南市土木技師公會現勘，認有安全疑慮，晚間已要求建商立即灌漿回填。台南市警五分局北門派出所則調派警力到現場，協助交管維護。
據調查，晚間6時據報，北華街180號旁工地附近住戶反應，因工地施工中，造成住家有牆壁、地板龜裂一事。工務局接獲民眾通報，晚間6時在北華里活動中心設立臨時指揮所，並由工務局總工程師及建築管理科到場勘查，發現工地內因近日地下室開挖，有地下水管湧的情形，並要求該工地勒令停工。
同時，工地負責人調派水泥車向地下室灌入水泥土防護措施，現正緊急灌漿當中。北門派出所緊急調派員警到場，協助交管維護。
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