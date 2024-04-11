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影／對向車也遭殃！高雄轎車闖紅燈 連撞機車騎士釀3傷

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市左營區發生轎車連撞機車騎士車禍，黃姓男子駕駛轎車疑闖紅燈，撞倒正綠燈起步的機車女騎士後，失控衝向對向，迎面撞上無辜停等紅燈的2輛機車，共造成3名騎士受傷。

今天下午近1時，黃姓男子（19歲）駕駛馬自達轎車，沿高雄市左營區左營大路由南向北行駛，路過左營大路361巷，疑因闖紅燈，撞上剛綠燈起步的機車騎士林姓女子（47歲），林女被撞噴飛，人車倒地受傷。

黃姓男子撞林女後失控，再衝向對向正停等紅燈的郭姓女騎士（56歲）及沈姓男騎士（27歲），2人都迎面遭撞受傷。

3名遭撞的騎士，全身多處擦挫傷及撕裂傷，林女經救護車送聯合醫院急救，郭女和沈男送國軍左營總醫院，意識清楚，無生命危險。

警方據報趕到車禍現場，對黃男及3名騎士酒測，都沒酒駕，確實肇事原因由警方調查。

黃姓男子今天駕駛轎車，連撞3輛機車，造成3名騎士送醫。記者林保光／翻攝
黃姓男子今天駕駛轎車，連撞3輛機車，造成3名騎士送醫。記者林保光／翻攝

失控 機車騎士 高雄市

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