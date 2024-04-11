南亞12小時大火空汙危及6區 新北召集110廠商宣導消防安全

有鑑於轄內工廠密集加上新北市泰山區南亞塑膠廠起火，新北市政府消防局第三救災救護大隊，於今天上午舉行工廠消防安全座會。記者曾伯愷／翻攝

新北市泰山區南亞塑膠廠這個月7日凌晨發生火警連燒12小時，直到下午火勢才控制。有鑑於此，新北市消防局第三救災救護大隊，今天上午召集110家廠商代表，舉行「消防安全座談會」除輔導業者了解現行消防法規外，也藉此宣導防災意識，確保各工廠及周邊地區的公共安全。

據了解，位於林口台地邊緣山區的台塑南亞塑膠林口廠，這個月7日凌晨2時許發生火警，火勢延燒12個小時，直到當天下午2時25分才控制，初估燃燒面積逾860坪，廠區內儲放近300公噸塑膠原料及塑膠膜成品，損失難以估計。由於現場燃燒生成黑煙臭味造成空氣品質堪慮，一度影響周邊6個地區民眾。

有鑑於轄內工廠密集加上新北市泰山區南亞塑膠廠起火，新北市政府消防局第三救災救護大隊，於今天上午舉行工廠消防安全座會。記者曾伯愷／翻攝

有鑑於此，新北市政府消防局第三救災救護大隊，於今天上午10時30分，召集轄內廠房面積達2500平方公尺以上共110名業者、代表，舉行工廠消防安全座會，除輔導業者了解現行消防法規外，也藉此宣導防災意識，確保各工廠及周邊地區的公共安全。