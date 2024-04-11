快訊

離婚18年！大陸知名變性主持人金星復婚 「1細節」甜暈網友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

托嬰中心爆集體虐嬰 衛福部：屬舊案、北市已循兒虐管道通報

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

北投某托嬰中心年初爆出集體虐嬰，北市社會局調查，共4名教師涉案、至少8孩童受害。衛福部社家署署長簡慧娟表示，本案已由地方主管機關調查並做出處分，理論上屬於舊案，但案情細節中央仍在了解當中；衛福部保護司則指出，該案已由北市循兒虐管道通報，案件處理是地方政府權責，不便做個案討論。

台北市政府社會局指出，1月26日接獲通報，有2名托育人員對1名兒童疑似不當對待案件，經調閱全中心各角度30天監視器畫面，就相關嫌疑人處以即刻停職。

簡慧娟說，該案案情細節社家署仍在了解當中，但案件屬於重大兒虐，經通報後會由保護司舉行重大兒虐會議。據了解，該案透過一般兒虐管道通報，但並無發生住院、死亡等重大虐待情事，亦不具系統性、制度面風險需要討論，應不會列入重大兒虐事件處理。

簡慧娟也表示，衛福部將托嬰中心監視影像放置雲端保存的計畫正持續進行中，過去托嬰中心方面提出，希望參與相關討論，衛福部近期已找托嬰中心代表、地方政府、資訊專家及業者舉行會議溝通，待匯整意見後將訂出招標需求等細節，「計畫一定會推行」。

影像保存的雲端原本被各界稱為「監管雲」。簡慧娟表示，監管雲這項用語是立法委員所提，衛福部認為此詞彙太過沉重，正在思考改名；目前托嬰中心依「兒少權法」規定，必須裝設監視錄影器，衛福部的影像上雲計畫，是要建置一個「大倉儲」保存相關影像。

北投某托嬰中心年初爆出集體虐嬰，共4名教師涉案、至少8孩童受害。衛福部社家署表示，本案已由地方主管機關調查並做出處分；衛福部保護司則指出，該案已由北市循兒虐管道通報，案件處理是地方政府權責，不便做個案討論。本報資料照片
北投某托嬰中心年初爆出集體虐嬰，共4名教師涉案、至少8孩童受害。衛福部社家署表示，本案已由地方主管機關調查並做出處分；衛福部保護司則指出，該案已由北市循兒虐管道通報，案件處理是地方政府權責，不便做個案討論。本報資料照片

北市 托嬰 衛福部

延伸閱讀

獨／北投虐嬰案外案 「拔蘿蔔」事件孩童手遭拉扯脫臼

北市男路見日本黑松竟趁夜竊取 難逃警法網

北市未辦繼承土地超過30個大巨蛋 現值779億元

北市某托嬰中心爆集體虐嬰 社會局開罰4師8至20萬

相關新聞

影／北宜公路傳翻車事故 大貨車疑過彎車速快自摔

新北市坪林區北宜公路32.8公里處今天中午驚傳翻車事故， 許姓男子駕駛大貨車由宜蘭往新店方向行駛，行經該處彎道時，疑車速...

酒後失態摟人妻歌手張涵雅 竹市議員陳建名承諾不再公開飲酒

民進黨新竹市黨部主委、新竹市議員陳建名昨天被爆料3月底在聚會場合上勾肩、強摟新竹市議員吳國寶的歌手妻子張涵雅，引發熱議。...

禍從天降！廖老大名貴超跑運澎湖參賽 貨櫃突掉落砸毀千萬保時捷

2024澎湖伯盃THC澎湖超級跑車公路菁英賽13日至14日將在澎湖舉行4回合賽事，參賽車輛陸續運抵澎湖，但今天在湖西龍門...

被現役警留言嗆「腦殘破麻」...三立女主播提告 警方曝1原因讓她看傻眼

「三立電視台」記者馬郁雯日前在立法院採訪時，對民眾黨立委黃國昌直播募款提出質疑，事後大量「昌粉」至馬郁雯粉絲專頁留言謾罵...

趁台2線雙黃線變黃虛線...槽車逆向超車撞上計程車逃逸下場慘

文姓男子駕駛曳引槽車行駛台2線，在雙黃線路段一路跟著前方「車隊」前進，一變換黃色虛線路段，就往左駛入對向車道，超越前方計...

車牌逾檢註銷 高雄男借牌上路欲蓋彌彰下場慘

台南市警六分局員警昨執行國小護童勤務，發現路過一輛黑色轎車車身明顯以人工手塗，經查詢該車牌已逾檢註銷，車型、車色均不符，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。