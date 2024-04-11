托嬰中心爆集體虐嬰 衛福部：屬舊案、北市已循兒虐管道通報

北投某托嬰中心年初爆出集體虐嬰，北市社會局調查，共4名教師涉案、至少8孩童受害。衛福部社家署署長簡慧娟表示，本案已由地方主管機關調查並做出處分，理論上屬於舊案，但案情細節中央仍在了解當中；衛福部保護司則指出，該案已由北市循兒虐管道通報，案件處理是地方政府權責，不便做個案討論。

台北市政府社會局指出，1月26日接獲通報，有2名托育人員對1名兒童疑似不當對待案件，經調閱全中心各角度30天監視器畫面，就相關嫌疑人處以即刻停職。

簡慧娟說，該案案情細節社家署仍在了解當中，但案件屬於重大兒虐，經通報後會由保護司舉行重大兒虐會議。據了解，該案透過一般兒虐管道通報，但並無發生住院、死亡等重大虐待情事，亦不具系統性、制度面風險需要討論，應不會列入重大兒虐事件處理。

簡慧娟也表示，衛福部將托嬰中心監視影像放置雲端保存的計畫正持續進行中，過去托嬰中心方面提出，希望參與相關討論，衛福部近期已找托嬰中心代表、地方政府、資訊專家及業者舉行會議溝通，待匯整意見後將訂出招標需求等細節，「計畫一定會推行」。