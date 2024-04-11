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影／高雄汽機車路口衝撞 七旬夫婦摔車2傷
高雄市三民區昨天發生汽機車車禍，75歲老翁騎機車載七旬妻，在路口遭李姓女子開車撞上，2老受傷經送醫急救，幸只四肢擦挫傷，無生命危險。警方初步研判，李女在無號誌路口，沒未依規定停讓肇事，但確實肇禍原因由警方調查。
昨天上午10時40分許，李姓女子（56歲）駕駛休旅車，沿高雄市三民區台安街直行，經過中庸街與台安街口，遇袁姓老翁（75歲）載70歲的妻子，沿中庸街直行，2車在路口撞上，袁姓老翁夫妻摔車受傷，送聯合醫院治療，幸翁姓老翁夫妻只四肢輕微擦挫傷，無生命危險。
據警方初步勘查，雙方經酒測，無酒精反應，但李女經過無號誌路口，路口設有「停」字標誌，應停車禮讓中庸街人車，但她沒依規定停讓肇事，袁姓老翁未注意車前狀況也有肇責，確實詳細肇因由交通大隊釐清。
警方呼籲，用路人行經無號誌路口，應依標誌標線停車或減速慢行，主線道車輛則應注意前方人、車路況減速通過，以免發生交通事故。
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