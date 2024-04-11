拿「亞投行」旗號成立同名公司 吸金1.1億5嫌遭法辦

張姓男子與盧姓女子等人利用「亞洲基礎設施投資銀行控股有限公司（AIIB）」名義吸金，6年來成功詐取1億1261萬元，檢調接獲被害人報案，日前兵分多路至AIIB公司地址搜索，查扣現金700萬元，張男、盧女訊後聲押，張由法院裁定羈押，盧女則獲20萬元交保，詳細被害人數仍在清查。

檢調查出，張男多年前曾以境外公司名義招攬民眾投資，以高報酬率吸引投資者上鉤，後來被查出是違法吸金，已遭檢方起訴。

沒料案件偵辦期間，他另起爐灶，2016年起利用亞洲基礎建設投資銀行名義，成立相似名字的公司，打著「AIIB」旗號對外招攬投資。

張男投資方案以保證配發12%至50%不等年化利率利息當餌，為取信投資人，還會宣稱AIIB公 也有國內企業家認股，藉由發行「股票」、「基金」、「短期債基金」及「憑證」等投資方案，6年來吸金1億1261萬元。

後來有被害人發現上當報案，高雄地檢署隨即指揮調查局等單位至台南、台中、高雄等地搜索，當場在公司內查扣現金700萬元及AIIB公司資料DM、投資文件憑證、投資人紅利配發表等文件。

檢調約談張男、盧女及公司3名幹部說明，複訊後，認張男、盧女兩人罪嫌重大，依違反銀行法、詐欺取財等罪聲押，張獲法院裁定羈押，盧女則以20萬元交保候傳。