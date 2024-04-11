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男國道翻車高架摔下平面道路亡 原來是「超車糾紛」釀禍

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

駕駛從高架橋上墜落，重摔在台北市內湖區行忠路上。記者李隆揆／翻攝
駕駛從高架橋上墜落，重摔在台北市內湖區行忠路上。記者李隆揆／翻攝

許姓、李姓男子，2022年間在國道1號北上17.6K內湖交流道段，因超車釀行車糾紛，李男在超過100公里時速下超速追趕，咒罵開窗要理論，許男急踩煞車，李男車輛失控造成2車碰撞，許姓駕駛竟拋出車外，從高架橋摔至內湖區行忠路178巷平面道路，當場失去生命徵象，顱內出血、胸腔出血休克亡。士林地檢署偵結，依過失致死罪嫌起訴李男。

起訴指出，2022年8月24日11時許，李男沿國道1號高架北向內側車道由南往北方向行駛，因超車問題，和同向的許男刻意煞車阻擋，進而衍生行車糾紛，李男涉嫌時速超過100公里，超速行駛追趕許男車輛，開窗準備和許男理論，許男急踩煞車刻意阻擋，李男見狀往右急轉向盤閃避，車輛高速下往右偏失控，李男無法穩住車輛。

李男車輛前保險桿左側，與許男車輛後保險桿右側及車身右後葉子板發生碰撞，許男車輛失控翻覆，撞擊外側護欄，許男子遭拋出車外，從國道1號高架北向17.8公里處，高架墜落至平面路變車格大客車車頂，再摔倒內湖區行忠路178巷平面道路，送醫搶救當日1點30分許，顱內出血、胸腔出血，休克不治。

李男供稱，許男急煞，2車才迫近到1台車的車距，他踩煞車並向右閃避車輛才會失控，他認為自己沒有過失責任，許男可能未繫好安全帶，才會拋出車外，墜落高架橋下。

檢方依道路交通事故調查、本案相關影像等，認為李男車輛未裝載ABS防鎖死煞車系統，許男車輛案發前1 年內無安全帶功能問題。

檢方也參考車輛行車事故鑑定，李男加速追車，與許男緊急煞車所衍生事故，被害人許男駕車超車後在前急煞刻意阻擋，李男向右閃避再回正車身後，始咒罵並重踩油門加速追趕許男車輛，過程中按鳴喇叭並打開車窗欲行理論，僅有超速駕駛及未保持兩車安全距離之行為，並無其它不法情事而損壞或壅塞道路，杜絕公眾用路往來之情形；被害人許男為肇事主因，被告李男為肇事次因。

檢方認定，本件查無證據顯示許男未繫妥安全帶，李男的追車行為、車輛失控與許男死亡結果，存有因果關係，但李男行為尚難認妨害公眾往來安全致人於死罪嫌，全案依過失致死罪起訴。

交通事故 內湖 國道 失控 過失致死

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