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記過拔官！嘉義縣派出所副所長酒駕睡車道 遭帶回還大鬧派出所

聯合報／ 記者黃于凡李宗祐／嘉義即時報導

太和派出所副所長林坤煜，酒駕在嘉81縣道直接開到睡著，停在馬路上，警方將依違反公共危險罪嫌將他移送法辦。示意圖。圖／聯合報系資料照片
太和派出所副所長林坤煜，酒駕在嘉81縣道直接開到睡著，停在馬路上，警方將依違反公共危險罪嫌將他移送法辦。示意圖。圖／聯合報系資料照片

嘉義縣梅山鄉太和派出所副所長林坤煜日前到親友家中飲酒，非服勤時間，酒過三巡開車回家，在嘉81縣道直接開到睡著，停在馬路上，路過民眾憂心駕駛生命通知警消到場，將林男被帶回派出所後，林男還大吼大鬧，警方將依違反公共危險罪嫌將他移送法辦。

林坤煜酒駕在路上睡著，未造成事故及人員傷亡，縣警局開會後酌情處分，將記一大過，取消主管職並調離原單位。

據了解，林坤煜將在今年退休，4月9日到親友家中喝酒，非服勤時間，幾杯威士忌下肚後開車離去，在嘉81縣道突然停車睡著，路過民眾憂心他生命安危，請消防人員到場救援，但經確認後林男還活著，消防人員轉請警方處理，經檢酒測值高達每公升0.95毫克。

為避免酒後危險駕車，警方將林坤煜就近帶回派出所，但林不斷在派出所裡大吼大鬧，對處理事故員警出口成髒，肢體動作也很大，雙手不斷揮擊，警員見他情緒失控只能不斷安撫。酒駕未造成人員傷亡，警方將依違反公共危險罪嫌將他移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義縣太和派出所副所長日前酒駕睡車道，遭帶回還大鬧派出所。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太和派出所副所長日前酒駕睡車道，遭帶回還大鬧派出所。記者黃于凡／翻攝

酒駕

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