疑利益糾紛持刀械聚眾 台南兩派人馬開打前被警架走

台南一名經營當鋪的翁姓男子疑似與鄭姓女子的開發公司有利益糾紛，昨下午率9人手持棍棒、刀械等工具，到鄭女公司前叫囂討說法，過程中也不斷嗆聲叫罵，鄭女一方不甘示弱，同樣持棍棒刀械準備反擊，嚇得附近民眾趕緊報案。永康警方獲報趕在鬥毆滋事前到場，隨即制止雙方人馬，並全部帶回偵辦，今訊後依法送辦。

永康警方指出，昨下午4點多接獲民眾報案，一群人手持球棒、刀械在永康區三民街一處民宅前叫囂，隨即啟動快打，並調派23名警力到場處理；員警抵達現場時，先壓制並架開雙方人馬，同時發現雙方手上都有刀棍等危險物品，意圖鬥毆滋事，因此將15名涉案者帶回派出所偵辦。

過程中，鄭女一方因自認是被害人，持刀械是正當防衛，卻被警方一同帶回派出所，認為辦案過程有瑕疵，向法院聲請提審，警方暫停偵詢並依規定，備妥相關資料送台南地方法院審查；因當下尚未發生鬥毆即被員警制止，法官最後也判定鄭女一方持械屬正當防衛，當庭釋回。