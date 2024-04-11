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北投某托嬰中心爆集體虐嬰 4教師涉案8孩童受害

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

台北市長蔣萬安今赴北市議會進行虐兒與食安專案報告，民代今踢爆，北投托嬰中心爆發集體虐嬰，經吹哨者檢舉並提告，社會局發現有4名教保員涉及施暴，至少8名孩童受害，全中心4個班級就有3個班有問題。蔣萬安回應，確實有4人涉案，已懲處該托嬰中心停業1年，未來也會增加抽查頻率。

北市議員林延鳳質詢時表示，北投某托嬰中心去年獲甲等評鑑，有受害家長陳情，他1歲半的孩子被教保員掌嘴、用力拉扯，還疑似被拖去撞牆，升班後更有半夜莫名哭泣、抗拒前往托嬰中心等狀況，托嬰中心還傳訊聲稱「孩子咬到上嘴唇內側」，但受傷狀況根本不符人體常規，遂要求查看監視器畫面，發現孩童受傷根本就是被教保員虐待所致，前往警局報案。

林延鳳轉述家長描述，她說中心負責人一度要施暴者下跪道歉，換取寬赦，並稱「鬧大之後，對中心營運影響很大」，托嬰中心為求自保想要私了，令家長更加反感；社會局介入調查，發現施暴者從1人變成4人，受害者從1位幼兒變成8位幼兒，該托嬰中心被社會局罰60萬元、祭出停招1年處分，行為人則在釐清之後，被依兒少權法論罰，並同步移送檢調。

林延鳳認為，此次北投發生托嬰中心集體虐嬰案，仍有事前預警不足狀況，應比照「剴剴案」對保母督管檢討，加強無預警訪視，並對孩童身心現況詳加觀察，全面改革評鑑制度，以有效體察不詳徵兆的方式來進行，今年中央全面建置「監管雲」線傳主管機關30天監視畫面資料政策，也應全面查核各中心監視系統。

蔣萬安回應，北投某托嬰中心集體虐嬰案，社會局2月、3月就有向上回報；社會局長姚淑文強調，1月26日發生虐嬰，2月有回報市長；蔣萬安表示，會落實抽查機制、增加頻率，該案事發後，有確認照顧者實際照顧狀況，最後確認有4位老師有不當對待狀況，即刻就要求停業1年。

北投某托嬰中心爆發集體虐嬰案，北市府調查後發現有4名教師涉案、至少8孩童受害。圖／翻攝北投某托嬰中心Facebook粉專
北投某托嬰中心爆發集體虐嬰案，北市府調查後發現有4名教師涉案、至少8孩童受害。圖／翻攝北投某托嬰中心Facebook粉專

北投 托嬰

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