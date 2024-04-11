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男車手見新北警全身發抖 一查包內整疊偽造地檢署收據

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

林姓男子被詐團吸收擔任車手，這月3日他帶著一疊偽造地檢署監管收據，坐在新北市三重區永盛公園等受騙民眾前來交付金融卡。不料，卻被巡邏警攔詢，林男見警心虛身體不由自主發抖，答詢中又不時左顧右盼眼露慌張，經盤搜包內赫見一疊信封袋裡面竟是偽造地檢署監管收據，林男坦承是車手帶回查辦，警詢後依法究辦，檢察官複訊聲押獲准。

據了解，林姓男子（27歲）有多項前科，從事鐵工工作的他覺得收入不多。今年3月底透過臉書找工作網頁發現一份兼職工作，內容是只要送資料、取貨就可日領1萬元，他心動依序與對方連繫，加入該「工作團隊」。

這個月3日下午3時21分，林男背包內帶著一大疊偽造地檢署監管收據，在新北市三重區永盛公園等著蕭姓受騙民眾前來，準備收取3張金融卡。轄區警巡邏經過，發現白天時間林男一個人呆坐在那，不時左顧右盼、神情慌張，又猛打電話，便趨前盤查。

林男謊稱「在等姊姊」但身體及手卻抖動劇烈，警隨即一句「你包內是什麼？看一下」沒想到林男沒多問將包打開，警赫見有一大疊信封袋，林男主動拿出，警拿出一看赫見全是偽造的地檢署監管收據。

人贓俱獲林男當場坦承是車手，坐在公園是接收到詐欺集團指示，準備向被害人蕭男收取3張金融卡，一併帶回查辦，警詢後依詐欺未遂、偽造文書印文罪移送法辦，檢察官複訊後，地院裁定收押禁見。

三重警分局長黃南山表示，找工作應尋求正當途徑，天底下沒有白吃的午餐，警方將持續針對詐騙集團幕後成員加強查緝，若發現可疑請撥打165反詐騙專線、110電話查證。

林男被詐團吸收擔任車手，這個月3日被警方查獲依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
林男被詐團吸收擔任車手，這個月3日被警方查獲依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
林男被詐團吸收擔任車手，這個月3日被警方查獲依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
林男被詐團吸收擔任車手，這個月3日被警方查獲依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
林男被詐團吸收擔任車手，這個月3日被警方查獲依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
林男被詐團吸收擔任車手，這個月3日被警方查獲依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
林男被詐團吸收擔任車手，這個月3日被警方查獲依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
林男被詐團吸收擔任車手，這個月3日被警方查獲依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

偽造文書 詐騙集團 車手

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