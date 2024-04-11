高雄遭通緝女子街頭騷擾路人 叫罵拉扯嚇壞女騎士

高雄吳姓女子不明緣由，在柯姓女騎士騎車停等紅燈時，突然衝上前動手拉扯女騎士，嚇壞女騎士，路人趕上前排解，報警後，吳女因騷擾女騎士也自曝通緝身分，經警方逮捕移送歸案。

據了解，吳姓女子（45歲）精神狀況不佳，去年也曾在路上無故騷擾路過的女子，連聲叫罵，警方查處過，被騷擾的女子沒對她提告，不料昨天晚上又發生類似狀況。

昨晚7時許，吳女騎腳踏車經過高雄市鳳山區五甲二路677巷口，前方有1名柯姓女子正騎機車在路口待轉區停等紅燈，吳女竟無故衝向柯女，一再叫罵，還動手要扯下柯女的安全帽，嚇壞柯女。

路人見狀上前勸阻吳女，但吳女仍不讓女騎士離開，警方據報，立即趕赴事故現場，發現又是吳女，員警因早已知道她涉案剛被通緝，立即逮捕她查辦。遭騷擾的柯姓女騎士沒要對她提告，自認倒楣騎車離去。