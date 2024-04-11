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高雄遭通緝女子街頭騷擾路人 叫罵拉扯嚇壞女騎士

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄吳姓女子不明緣由，在柯姓女騎士騎車停等紅燈時，突然衝上前動手拉扯女騎士，嚇壞女騎士，路人趕上前排解，報警後，吳女因騷擾女騎士也自曝通緝身分，經警方逮捕移送歸案。

據了解，吳姓女子（45歲）精神狀況不佳，去年也曾在路上無故騷擾路過的女子，連聲叫罵，警方查處過，被騷擾的女子沒對她提告，不料昨天晚上又發生類似狀況。

昨晚7時許，吳女騎腳踏車經過高雄市鳳山區五甲二路677巷口，前方有1名柯姓女子正騎機車在路口待轉區停等紅燈，吳女竟無故衝向柯女，一再叫罵，還動手要扯下柯女的安全帽，嚇壞柯女。

路人見狀上前勸阻吳女，但吳女仍不讓女騎士離開，警方據報，立即趕赴事故現場，發現又是吳女，員警因早已知道她涉案剛被通緝，立即逮捕她查辦。遭騷擾的柯姓女騎士沒要對她提告，自認倒楣騎車離去。

鳳山警分局五甲路派出所查出，吳女涉竊盜案，4月1日剛由高雄地檢署發布通緝，警詢後將她解送雄檢歸案。

吳姓女子（背對者）昨晚在街上對1名女騎士動手，嚇壞女騎士。圖／擷取自社會事新聞影音
吳姓女子（背對者）昨晚在街上對1名女騎士動手，嚇壞女騎士。圖／擷取自社會事新聞影音
吳姓女子（左二）昨晚在街上騷擾女騎士，路人上前排解。圖／擷取自社會事新聞影音
吳姓女子（左二）昨晚在街上騷擾女騎士，路人上前排解。圖／擷取自社會事新聞影音

通緝

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