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新北機車雙載撞汽車卡底盤下 釀一死一輕傷
新北市新店區今天上午發生雙載機車疑似過彎不慎撞上對向汽車，機車男騎士及後應女乘客二人卡汽車底盤下方，男騎士當場無生命跡象，送醫急救仍無法救回一命，女乘客輕傷送醫急救。確實車禍發生原因現由警方調查釐清中。
新北市消防局今天上午8時37分獲報，新店區安康路三段發生汽車與機車相撞車禍，有人受困，消防及救護人員到場發現機車騎士丁姓男子（24歲）當場無生命跡象，救出後送新店慈濟醫院、機車乘客陳姓女子（24歲）意識清醒，送往新店耕莘醫院。
據了解，丁男騎車載陳女由新店往三峽方向行駛，疑似車速過快，過彎時失控連人帶車摔倒滑到對向車道，撞上對向汽車。救護車到場時丁男的腳被陳女壓在身體下方，而陳女則是受困在汽車底盤下方，消防人員利用破壞工具才協助將陳女的腳先移開，才順利讓丁男脫困後立即送醫，但丁男勢嚴重，情況並不樂觀，經送醫搶救仍宣告不治。
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