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新北機車雙載撞汽車卡底盤下 釀一死一輕傷

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區今天上午發生雙載機車疑似過彎不慎撞上對向汽車，機車男騎士及後應女乘客二人卡汽車底盤下方，男騎士當場無生命跡象，送醫急救仍無法救回一命，女乘客輕傷送醫急救。確實車禍發生原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天上午8時37分獲報，新店區安康路三段發生汽車與機車相撞車禍，有人受困，消防及救護人員到場發現機車騎士丁姓男子（24歲）當場無生命跡象，救出後送新店慈濟醫院、機車乘客陳姓女子（24歲）意識清醒，送往新店耕莘醫院。

據了解，丁男騎車載陳女由新店往三峽方向行駛，疑似車速過快，過彎時失控連人帶車摔倒滑到對向車道，撞上對向汽車。救護車到場時丁男的腳被陳女壓在身體下方，而陳女則是受困在汽車底盤下方，消防人員利用破壞工具才協助將陳女的腳先移開，才順利讓丁男脫困後立即送醫，但丁男勢嚴重，情況並不樂觀，經送醫搶救仍宣告不治。

新北市新店區安康路三段今天上午發生雙載機車疑似過彎不慎撞上對向汽車，機車男騎士及後應女乘客二人卡汽車底盤下方，男騎士當場無生命跡象，女乘客輕傷送醫急救。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區安康路三段今天上午發生雙載機車疑似過彎不慎撞上對向汽車，機車男騎士及後應女乘客二人卡汽車底盤下方，男騎士當場無生命跡象，女乘客輕傷送醫急救。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區安康路三段今天上午發生雙載機車疑似過彎不慎撞上對向汽車，機車男騎士及後應女乘客二人卡汽車底盤下方，男騎士當場無生命跡象，女乘客輕傷送醫急救。記者王長鼎／翻攝
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新北市新店區安康路三段今天上午發生雙載機車疑似過彎不慎撞上對向汽車，機車男騎士及後應女乘客二人卡汽車底盤下方，男騎士當場無生命跡象，女乘客輕傷送醫急救。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區安康路三段今天上午發生雙載機車疑似過彎不慎撞上對向汽車，機車男騎士及後應女乘客二人卡汽車底盤下方，男騎士當場無生命跡象，女乘客輕傷送醫急救。記者王長鼎／翻攝
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新北市新店區安康路三段今天上午發生雙載機車疑似過彎不慎撞上對向汽車，機車男騎士及後應女乘客二人卡汽車底盤下方，男騎士當場無生命跡象，女乘客輕傷送醫急救。記者王長鼎／翻攝

車禍

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