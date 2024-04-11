新北機車雙載撞汽車卡底盤下 釀一死一輕傷

新北市新店區今天上午發生雙載機車疑似過彎不慎撞上對向汽車，機車男騎士及後應女乘客二人卡汽車底盤下方，男騎士當場無生命跡象，送醫急救仍無法救回一命，女乘客輕傷送醫急救。確實車禍發生原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天上午8時37分獲報，新店區安康路三段發生汽車與機車相撞車禍，有人受困，消防及救護人員到場發現機車騎士丁姓男子（24歲）當場無生命跡象，救出後送新店慈濟醫院、機車乘客陳姓女子（24歲）意識清醒，送往新店耕莘醫院。