獨／為爭看電視爆衝突？台中男持水果刀刺母左胸送醫

台中市北屯區崇德六路一棟大樓，10日晚間10時許傳出家暴案件，許姓男子疑精神狀況不佳，案發時與六旬母親因爭看電視而起口角，許男持長約7公分的水果刀，刺入母親的左胸靠近心臟附近，許母無生命跡象，警、消獲報到場後，許男與其父也有因爭搶水果刀，有被割傷，都被送醫急救，警方已獲報到場介入調查。

台中市消防局在10日晚間10時許獲報，北屯區崇德六路一棟大樓傳出家暴案件，救護車到場時，現場有三人受傷，都被送往中國醫藥大學治療。

經查，許男（36歲）在案發時精神狀況不佳，疑因與父母爭搶電視而起口角，許男情緒失控持7公分水果刀理論，許持刀刺入六旬的母親（68歲）左胸，許與父親爭搶水果刀時，雙雙掛彩，其中許母傷勢嚴重，救護車到場時，許母已無生命跡象。