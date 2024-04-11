獨／為爭看電視爆衝突？台中男持水果刀刺母左胸送醫
台中市北屯區崇德六路一棟大樓，10日晚間10時許傳出家暴案件，許姓男子疑精神狀況不佳，案發時與六旬母親因爭看電視而起口角，許男持長約7公分的水果刀，刺入母親的左胸靠近心臟附近，許母無生命跡象，警、消獲報到場後，許男與其父也有因爭搶水果刀，有被割傷，都被送醫急救，警方已獲報到場介入調查。
台中市消防局在10日晚間10時許獲報，北屯區崇德六路一棟大樓傳出家暴案件，救護車到場時，現場有三人受傷，都被送往中國醫藥大學治療。
經查，許男（36歲）在案發時精神狀況不佳，疑因與父母爭搶電視而起口角，許男情緒失控持7公分水果刀理論，許持刀刺入六旬的母親（68歲）左胸，許與父親爭搶水果刀時，雙雙掛彩，其中許母傷勢嚴重，救護車到場時，許母已無生命跡象。
第五警分局表示，全案目前已派警員到場採證、釐清案發經過，目前傷者仍在急救當中，詳細的案發經過，有待後續調查釐清，目前暫依家暴案件方向偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言