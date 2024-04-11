淡水河渡船擱淺 53人困2小時

淡水河口交通渡船傍晚大退潮時擱淺在河中，消防局和海巡隊共分6個梯次，晚間7時23分已將51名旅客全數自八里渡船頭安全接駁上岸。記者林昭彰／翻攝 新北市淡水河口藍色公路昨傍晚發生渡船擱淺意外，53人受困在河中央，消防局獲報後，攜手海巡隊分6個梯次救援，將旅客全數從八里渡船頭平安接駁上岸，化解一場虛驚。

市長侯友宜指示交通局清查船公司責任，並先勒令該船公司八里渡輪停航，交通局將追究船公司與船長的責任。

消防局表示，昨天下午5時35分接獲「順風128號」船長報案，於八里區八里左岸公園前方河面100公尺處，渡輪因退潮導致擱淺需要救援。

船上有53人，包含船員2人、遊客51人，當下無立即危險。原訂晚間8時利用漲潮水位較高時讓渡輪駛離脫困，考量天氣寒冷且有風浪，侯友宜指示盡快將遊客全數救援上岸。

消防局隨即派遣5艘船艇，出動60名警消、義消，並通報海巡署支援船艇。晚間7時20分全數遊客由消防人員平安接駁上岸，7時37分船隻脫困駛離，擱淺危機解除。