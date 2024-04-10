快訊

謝謝Wilson！砂卡礑游家5具遺體全尋獲 又是牠立大功

衛福部公文收到了 數位部：依2法源執行「創意私房」封網

一月內2次通報疑食物中毒 藏壽司「這間門市」遭令暫停營業

淡水交通渡船擱淺沙洲 侯友宜命船公司八里渡輪停航

聯合報／ 記者劉懿萱張曼蘋／新北即時報導

新北市淡水河口交通渡船傍晚5點半左右，擱淺在八里左岸離岸100米。消防局說，船上包括船員共53人，已由竹圍船艇、海巡船艇載運，51名船客至八里渡船頭上岸。新北市長侯友宜也發文說，已指示交通局清查船公司責任，並先勒令船公司八里渡輪停航。

淡水藍色公路渡輪今稍早擱淺。圖／讀者提供
淡水藍色公路渡輪今稍早擱淺。圖／讀者提供

新北市消防局說，今下午5點35分，接駁船擱淺在八里區八里左岸公園離岸100公尺沙洲，船上有船員2人、船客51人，5點47分消防人員抵達救援，已由竹圍船艇、海巡船艇載運，截至7點20分，51名船客皆至八里渡船頭上岸，僅留2名船員由滬尾人員現場陪同，待漲潮脫困。

消防局說，初步了解，疑因退潮導致船隻擱淺待援。

侯友宜也發文指出，已經指示交通局清查船公司責任，並先勒令該船公司八里渡輪停航，交通局將持續追究船公司與船長責任。

淡水藍色公路渡輪今擱淺，稍早已陸續將船上受困人員救出。圖／讀者提供
淡水藍色公路渡輪今擱淺，稍早已陸續將船上受困人員救出。圖／讀者提供

侯友宜 八里 淡水河

延伸閱讀

侯友宜接班人受矚 綠議員問是否選新北市長？李四川：講「這3字」就考慮

克服小兒麻痹帶視障學員泳渡日月潭 張寶菊獲模範母親

兒少性剝削議題延燒 侯友宜：罰太輕 應從重量刑

影／地震家毀無處住 土城受災戶含淚求侯友宜幫忙：不然一家子都毀了

相關新聞

板橋湳雅夜市爆管「1319戶受影響」 11線公車路線調整

新北市板橋區南雅南路、館前西路口今下午3點45分發生自來水管破裂，由於部分路段封閉、改道，交通局表示，有11線公車行駛路...

淡水交通渡船擱淺沙洲 侯友宜命船公司八里渡輪停航

新北市淡水河口交通渡船傍晚5點半左右，擱淺在八里左岸離岸100米。消防局說，船上包括船員共53人，已由竹圍船艇、海巡船艇...

農曆初二遇大退潮 淡水河口渡船驚傳擱淺「53人受困河中」

今天是農曆初二碰上大潮，下午的退潮水位也特別低，新北市淡水河口天天跑八里、淡水兩岸之間的交通渡船，下午5時30分竟然傳出...

揪甘心！新竹小吃攤商陳美枝 再捐金門救援利器「大蟒蛇」

在新竹都城隍廟小吃商圈擺攤的陳美枝新竹市陳美枝女士繼代表捐贈金門縣消防局水域救援車後，今天又一次捐贈縣消防局5處消防分隊...

水管疑老舊破裂流失百噸清水 板橋1319戶今晚沒自來水用了

新北市板橋區今下午發生路面下自來水管破裂，館前西路與南雅南路口道路出現裂痕，大量自來水不斷從裂縫中湧出。水公司表示當地為...

公親變事主？遭指幫外人講話 高雄一家人動刀棍釀3傷送醫

高雄市苓雅區發生親戚糾紛，1家人動刀、棍對峙，警方據報到場，發現3人受傷，找救護車將他們送往國軍高雄總醫院急救，3人意識...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。