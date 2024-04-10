淡水交通渡船擱淺沙洲 侯友宜命船公司八里渡輪停航
新北市淡水河口交通渡船傍晚5點半左右，擱淺在八里左岸離岸100米。消防局說，船上包括船員共53人，已由竹圍船艇、海巡船艇載運，51名船客至八里渡船頭上岸。新北市長侯友宜也發文說，已指示交通局清查船公司責任，並先勒令船公司八里渡輪停航。
新北市消防局說，今下午5點35分，接駁船擱淺在八里區八里左岸公園離岸100公尺沙洲，船上有船員2人、船客51人，5點47分消防人員抵達救援，已由竹圍船艇、海巡船艇載運，截至7點20分，51名船客皆至八里渡船頭上岸，僅留2名船員由滬尾人員現場陪同，待漲潮脫困。
消防局說，初步了解，疑因退潮導致船隻擱淺待援。
侯友宜也發文指出，已經指示交通局清查船公司責任，並先勒令該船公司八里渡輪停航，交通局將持續追究船公司與船長責任。
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