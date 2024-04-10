公親變事主？遭指幫外人講話 高雄一家人動刀棍釀3傷送醫

高雄市苓雅區發生親戚糾紛，1家人動刀、棍對峙，警方據報到場，發現3人受傷，找救護車將他們送往國軍高雄總醫院急救，3人意識清楚，事發原因正由警方調查中。

據了解，今天下午4時10分左右，住高雄市三多一路的黃姓男子（30歲）與鄰居發生口角，舅舅（51歲）上前勸架，黃姓男子卻認為舅舅「幫外人講話」，矛頭指向舅舅。

黃姓男子拿出刀子，與舅舅起爭執，表哥（33歲）和朋友高姓（29歲）、呂姓（28歲）見狀，拿棍棒上前與他衝突，雙方刀棍齊飛，表哥和呂姓朋友分別雙手、頭部遭他涉嫌劃傷，他也全身多處擦挫傷。