影／高雄轎車駕駛涉侵占拒檢急逃竄 警拔槍圍捕查獲通緝犯

高雄市警左營分局員警今天中午攔檢轎車，開車的朱姓男子加速逃竄，經警方圍捕到案，查出他不但涉嫌開走他人的轎車被控侵占，還另涉性侵及毒品案通緝。

據了解，朱姓男子（35歲）涉毒品、性侵案，由高雄地檢署於3月14日及4月8日發布通緝，他所駕駛的白色轎車是向陳姓車主租借，1天租300元，雙方言明去年11月15日還車，不料他沒還車，還累積上萬元的停車費未繳，全部掛到車主頭上，陳姓車主向高雄市新興警分局報案，警方也將車號註記到警用連線資料，追查轎車下落。

今天中午，左營警分局文自派出所警員陳乃榮、女警毛穎蓁，在左營區重化路與文奇路口發現這輛車，攔查時，朱姓男子不下車，員警拔槍攔阻去路，但朱仍載女友加速逃竄。

員警開車追去，以擴音器及鳴警笛示意停車受檢，但他不停車，沿自由三路、孟子路等路，往南沿路違規逃逸，員警立即通報線上警網圍捕，其間路經明誠二路朱駕駛的轎車車輪爆胎，居民誤以為員警開槍，他仍繼續逃竄。警方直追到三民區明仁路攔截朱姓男子去路，朱才束手就擒。警詢後，將朱男依侵占及公共危險等罪嫌，移送雄檢歸案。

警方表示，是朱男的車子爆胎，被誤以為警方開槍，全程未造成人員傷亡。