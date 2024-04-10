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高雄廟會遶境進香2轎班碰撞引爆衝突 2人社維法送辦

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄燕巢區某廟會上周日下午4時許於中民路遶境途中，爆發肢體拉扯衝突；現場疑2方轎班不慎發生碰撞，引發抬轎人員心生不滿從口角互嗆衍伸至肢體衝突，當時燕巢分駐所員警在場即時制止，未釀嚴重鬥毆事件，不過，19歲及45歲林姓男子因現場動手揮拳，被依社會秩序維護法第87條送辦。

畫面中，身材壯碩身穿藍色上衣的抬轎人員從後方衝向前，朝著黑色上衣的年輕人拉扯，讓一旁信眾看了傻眼，其他抬轎者也紛紛跑出來拉開2人，制止衝突擴大。

據悉，為防意外發生，遶境過程中岡山分局員警在場戒備，當時發現兩人互嗆揮拳，隨後跑來釐清衝突原因，並告知出手拉扯的林姓兩男，依社會秩序維護法87條，意圖鬥毆而聚眾者，最重可處1萬8000元罰鍰。

警方將廟會遶境動手相關民眾帶返警局製作筆錄。記者古和純／翻攝
警方將廟會遶境動手相關民眾帶返警局製作筆錄。記者古和純／翻攝

遶境 鬥毆

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