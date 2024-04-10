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影／三重男違停不滿被取締錄影質疑員警 反被網友洗臉、警局打臉

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區有1名男子疑因不爽違規停車被開罰，用手機錄影質疑員警未帶告發單、浪費時間讓他枯等20分鐘，並將影片公開想取暖，未料被網友洗臉抨擊「自己做錯事還想討拍」。警方今天說明執法程序完全符合規定，且開單全程只花7分05秒。

三重警分局前天清晨7時，接獲110通報民眾檢舉三重區大智街三張公園出入口，有車輛違停紅線阻礙通行。厚德派出所隨即指派巡邏員警前往，發現1輛客貨車違規，這時張姓駕駛拎著羽球拍匆忙趕回車旁，被告知將開單告發。

不巧員警身上的紙本告發單在稍早勤務中用完，改以警用小電腦輸入資料，並請張男稍候等待支援警力送藍芽印表機至現場。張男隨即拿出手機錄影，不停抱怨、提出質疑，大意是說：你在勤務中未帶值勤工具，我為什麼要等你20分鐘？這是什麼道理？給我個理由。

事後張男將影片上傳網路，不但拍警員臂章特寫，還公開警員全名個資，結果反而被網友砲轟，自己違規做錯事還想取暖討拍、意圖公審警察，網友甚至稱讚警員好穩，淡定未被激怒、全程不帶個人情緒完成告發程序。張男疑因自討沒趣，隨即刪文下架影片。

三重警分局說明，新北市交通違規取締採紙本及電子舉發單並行制度，胡姓警員當時有隨身攜帶紙本告發單及逕行舉發單，只是剛好紙本告發單用完，遂改電子舉發，並請同事支援送印表機到場，作業程序合乎規定。

此外，根據警員密錄器，張姓駕駛7時01分30秒到達現場，被告知要開罰、請稍等，7時07分36秒印表機送抵，07時08分35秒完成開單，全程僅花費7分05秒，並非20分鐘。

三重區1名男子疑因不爽違規停車被開罰，用手機錄影質疑員警未帶告發單、浪費時間讓他枯等，並將影片公開想取暖，未料被網友洗臉抨擊「自己做錯事還想討拍」。圖／翻攝社會事新聞影音
三重區1名男子疑因不爽違規停車被開罰，用手機錄影質疑員警未帶告發單、浪費時間讓他枯等，並將影片公開想取暖，未料被網友洗臉抨擊「自己做錯事還想討拍」。圖／翻攝社會事新聞影音
新北市1名男子疑因不爽違規停車被開罰，錄影質疑員警未帶告發單、浪費時間讓他枯等20分鐘，並將影片公開想取暖，未料反被網友抨擊「做錯事還想討拍」。警方說明執法程序符合規定，且開單全程只花7分05秒，並非20分鐘。記者林昭張／翻攝
新北市1名男子疑因不爽違規停車被開罰，錄影質疑員警未帶告發單、浪費時間讓他枯等20分鐘，並將影片公開想取暖，未料反被網友抨擊「做錯事還想討拍」。警方說明執法程序符合規定，且開單全程只花7分05秒，並非20分鐘。記者林昭張／翻攝

三重 交通違規 警察

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