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根本絕命終結站！觀音工業區2大車追撞 他夾縫死裡逃生
桃園市觀音工業區忠孝路今上午8點多發生一起驚險車禍，一輛水泥預拌車從工地駛出欲右轉，突遭左側一輛急駛而來的槽車追撞，造成水泥車車頭右偏，往路邊行人撞去，槽車則翻覆四腳朝天，還好路人命大剛好位在車縫中，死裡逃生，2名駕駛則無生命危險。
從附近監視器畫面中可見，當時一輛水泥預拌車正要從路口右轉，旁邊還有一位民眾走在路旁，結果水泥車才剛轉彎，後方一輛槽車突然猛地追撞上來，水泥車直接對折朝右側路邊牆壁撞去，還好該民眾剛好卡在車輛聯結對折處、與牆壁間極小的空隙中，死裡逃生無生命危險。
大園警方指出，49歲陳姓男子今上午8點多，駕駛槽車載運牛奶沿忠孝路往成功路一段方向行駛，在忠孝路645號前與路邊起步的水泥預拌車發生碰撞，導致槽車翻覆，陳男與水泥預拌車駕駛62歲邱姓男子均受傷，送醫無生命危險，警方獲報到場處理並實施交通管制，雙方駕駛均無酒駕情形，詳細肇事原因待後續調查釐清。
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