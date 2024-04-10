根本絕命終結站！觀音工業區2大車追撞 他夾縫死裡逃生

桃園市觀音工業區忠孝路今上午8點多發生一起驚險車禍，一輛水泥預拌車從工地駛出欲右轉，突遭左側一輛急駛而來的槽車追撞，造成水泥車車頭右偏，往路邊行人撞去，槽車則翻覆四腳朝天，還好路人命大剛好位在車縫中，死裡逃生，2名駕駛則無生命危險。

從附近監視器畫面中可見，當時一輛水泥預拌車正要從路口右轉，旁邊還有一位民眾走在路旁，結果水泥車才剛轉彎，後方一輛槽車突然猛地追撞上來，水泥車直接對折朝右側路邊牆壁撞去，還好該民眾剛好卡在車輛聯結對折處、與牆壁間極小的空隙中，死裡逃生無生命危險。