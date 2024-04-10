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根本絕命終結站！觀音工業區2大車追撞 他夾縫死裡逃生

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市觀音工業區忠孝路今上午8點多發生一起驚險車禍，一輛水泥預拌車從工地駛出欲右轉，突遭左側一輛急駛而來的槽車追撞，造成水泥車車頭右偏，往路邊行人撞去，槽車則翻覆四腳朝天，還好路人命大剛好位在車縫中，死裡逃生，2名駕駛則無生命危險。

從附近監視器畫面中可見，當時一輛水泥預拌車正要從路口右轉，旁邊還有一位民眾走在路旁，結果水泥車才剛轉彎，後方一輛槽車突然猛地追撞上來，水泥車直接對折朝右側路邊牆壁撞去，還好該民眾剛好卡在車輛聯結對折處、與牆壁間極小的空隙中，死裡逃生無生命危險。

大園警方指出，49歲陳姓男子今上午8點多，駕駛槽車載運牛奶沿忠孝路往成功路一段方向行駛，在忠孝路645號前與路邊起步的水泥預拌車發生碰撞，導致槽車翻覆，陳男與水泥預拌車駕駛62歲邱姓男子均受傷，送醫無生命危險，警方獲報到場處理並實施交通管制，雙方駕駛均無酒駕情形，詳細肇事原因待後續調查釐清。

桃園市觀音工業區忠孝路發生一輛水泥預拌車遭左側一輛急駛而來的槽車追撞。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音工業區忠孝路發生一輛水泥預拌車遭左側一輛急駛而來的槽車追撞。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音工業區忠孝路發生一輛水泥預拌車遭左側一輛急駛而來的槽車追撞。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音工業區忠孝路發生一輛水泥預拌車遭左側一輛急駛而來的槽車追撞。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音工業區忠孝路發生一輛水泥預拌車遭左側一輛急駛而來的槽車追撞。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音工業區忠孝路發生一輛水泥預拌車遭左側一輛急駛而來的槽車追撞。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音工業區忠孝路發生一輛水泥預拌車遭左側一輛急駛而來的槽車追撞。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音工業區忠孝路發生一輛水泥預拌車遭左側一輛急駛而來的槽車追撞。記者周嘉茹／翻攝

車禍

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