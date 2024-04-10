快訊

花蓮大地震後「位移」…玉山也長高？這裡抬升45.1公分

桌球／與江宏傑和解無用！福原愛「奧運球評」工作遭另一女神取代

康老師愛貓「妞妞」現身！天王星拆除停工…現場播貓叫聲誘捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／桃園休旅車爆衝撞安全島 他竟棄車逃跑警開罰

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市1男子駕駛黑色休旅車日前行經大溪區介壽路、新興街口，突然偏離車道爆衝撞安全島，車頭毀損嚴重，該男子當下竟棄車跑步逃逸，網友PO出男子逃逸影片，引起網友熱議，警方今天上午表示，警方查出肇事車輛，並已通知游姓車主到案說明，釐清事故原因，將依道路交通管理處罰條例規定處1000以上、3000元以下罰鍰，肇事逃逸吊扣駕照1至3個月。

大溪警方表示，1男子駕駛黑色休旅車前天深夜行經大溪區介壽路、新興街口，突然偏離車道自撞路口安全島，道路號誌被撞飛掉落路中，整輛車子車頭卡在安全島上，車頭毀損嚴重、前保險桿掉落，未料該男子卻棄車跑步逃逸，警方據報趕到，男子已不見蹤影，未報警處理，警方懷疑該男子酒後開車。

大溪警方根據車號查出車主為游姓男子，為查明開車自撞安全島男子是否就是游姓車主，警方亦調閱監視器，要求游姓車主到案說明，進一步調查釐清肇事男子為何不報警、棄車逃逸原因。

警方表示，該起車禍自撞安全島肇事、駕駛人逃逸情形，將依道路交通管理處罰條例規定，駕駛汽車肇事未依規定處置者，處1000元以上、3000元以下罰鍰，肇事逃逸者，並將吊扣駕照1至3個月。

男子開黑色休旅車偏離車道自撞大溪路中安全島車頭毀損，男子竟棄車跑掉引起熱議。圖／警方提供
男子開黑色休旅車偏離車道自撞大溪路中安全島車頭毀損，男子竟棄車跑掉引起熱議。圖／警方提供
男子開黑色休旅車偏離車道自撞大溪路中安全島，車頭毀損，男子竟棄車跑掉。圖／警方提供
男子開黑色休旅車偏離車道自撞大溪路中安全島，車頭毀損，男子竟棄車跑掉。圖／警方提供
男子開黑色休旅車偏離車道自撞大溪路中安全島車頭毀損，男子竟棄車跑掉引起熱議。圖／警方提供
男子開黑色休旅車偏離車道自撞大溪路中安全島車頭毀損，男子竟棄車跑掉引起熱議。圖／警方提供
男子開黑色休旅車偏離車道自撞大溪路中安全島車頭毀損，男子竟棄車跑掉引起熱議。圖／警方提供
男子開黑色休旅車偏離車道自撞大溪路中安全島車頭毀損，男子竟棄車跑掉引起熱議。圖／警方提供

自撞 車主 車禍

延伸閱讀

桃園路邊機車鑰匙沒拔 他偷騎辯要南下...才騎2公里就被逮

桃園義民社福館避車彎少…家長接送冒險停紅線 養工處將增

宜蘭載送高中職生廂型車與休旅車交叉撞 9人受傷送醫

「杜比環繞音效警笛聲」100分貝沿路轟炸！搖下車窗見聲音來源用路人全笑了：不意外

相關新聞

金防部37歲王姓軍官今晨浴廁跌倒 頭部受重創送醫不治

陸軍金門防衛部金門守備大隊一名王姓中尉輔導長在今天凌晨4時許，疑因起床後尚未清醒，在上廁所時不慎於廁所內跌倒，導致頭部重...

沒錢繳2萬7罰款竟搶攤商刮刮樂試手氣 刮中1800沒用下場更慘

家住桃園楊梅的35歲黃姓男子今年農曆初六到監理站查詢無照駕駛及酒駕罰單，得繳2萬7000元，由於身上錢不夠只得搭公車先回...

聯合醫院陽明院區B1機房冒出黑煙 醫護及民眾急疏散

台北市立聯合醫院陽明院區，今天上午10點26分發生火警，地下1樓機房竄出黑煙，醫護人員及民眾緊急疏散逃離。北市消防局獲報...

影／北捷屢遭塗鴉6人分2組犯案 求償、罰款金額曝

台北捷運2月16日、19日凌晨遭人翻越圍牆塗鴉，北市捷運警察隊獲報後，立刻派專人偵辦案件，經過1個多月的調查，發現有6名...

影／三重男違停不滿被取締錄影質疑員警 反被網友洗臉、警局打臉

新北市三重區有1名男子疑因不爽違規停車被開罰，用手機錄影質疑員警未帶告發單、浪費時間讓他枯等20分鐘，並將影片公開想取暖...

根本絕命終結站！觀音工業區2大車追撞 他夾縫死裡逃生

桃園市觀音工業區忠孝路今上午8點多發生一起驚險車禍，一輛水泥預拌車從工地駛出欲右轉，突遭左側一輛急駛而來的槽車追撞，造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。