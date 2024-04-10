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影／桃園休旅車爆衝撞安全島 他竟棄車逃跑警開罰
桃園市1男子駕駛黑色休旅車日前行經大溪區介壽路、新興街口，突然偏離車道爆衝撞安全島，車頭毀損嚴重，該男子當下竟棄車跑步逃逸，網友PO出男子逃逸影片，引起網友熱議，警方今天上午表示，警方查出肇事車輛，並已通知游姓車主到案說明，釐清事故原因，將依道路交通管理處罰條例規定處1000以上、3000元以下罰鍰，肇事逃逸吊扣駕照1至3個月。
大溪警方表示，1男子駕駛黑色休旅車前天深夜行經大溪區介壽路、新興街口，突然偏離車道自撞路口安全島，道路號誌被撞飛掉落路中，整輛車子車頭卡在安全島上，車頭毀損嚴重、前保險桿掉落，未料該男子卻棄車跑步逃逸，警方據報趕到，男子已不見蹤影，未報警處理，警方懷疑該男子酒後開車。
大溪警方根據車號查出車主為游姓男子，為查明開車自撞安全島男子是否就是游姓車主，警方亦調閱監視器，要求游姓車主到案說明，進一步調查釐清肇事男子為何不報警、棄車逃逸原因。
警方表示，該起車禍自撞安全島肇事、駕駛人逃逸情形，將依道路交通管理處罰條例規定，駕駛汽車肇事未依規定處置者，處1000元以上、3000元以下罰鍰，肇事逃逸者，並將吊扣駕照1至3個月。
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