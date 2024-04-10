新同安夜市彈菸蒂不慎 4人互毆、啤酒瓶亂砸全掛彩

台南市安南區新同安夜市昨天晚上9點多發生疑因抽菸彈菸蒂引發爭執，造成2名男子和2名少年4人互毆掛彩，警方接獲民眾報案後，調閱監視錄影畫面調查，雙方互控涉及傷害，警詢後依傷害及聚眾鬥毆等罪嫌法辦。

位於台南市安南區同安路、大安街口的新同安夜市，昨晚9點多發生多人打架鬥毆情事，派出所員警接獲通報後員警立即趕到現場維持秩序，雙方已分開，救護人員到場協助包紮；涉案方男及施男則在夜市外面裝沒事，員警立即調閱監視器發現方男及施男皆為現場當事人，立即帶返所偵辦並將相關鬥毆人員帶返派出所偵辦。

據了解，方姓男子（36歲）和施姓男子（26歲）昨晚到新同安夜市，方疑因抽菸後菸蒂不慎彈落至吳姓少年(17歲)身上，吳姓少年表達不滿後，引起口角糾紛，雙方發生大亂毆，和吳姓少年同行的王姓少年(17歲)頭部受傷、吳姓少年(17歲)手部挫傷。方和施姓男子因拉扯中跌倒手腳擦挫傷。

據悉，王姓少年頭部被對方用啤酒瓶砸傷，流了不少血，王指控方和施涉及殺人未遂，警方受理後移送南檢調查，吳姓少年也指控方和施涉及傷害。方和施也指控2名少年涉及傷害、殺人未遂，警方依規定受理，少年部分依少年事件處理法送台南地院少年法庭審理。

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