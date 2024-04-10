教唆縱火逃21天高雄警開11槍逮人 涉案3人被起訴

高雄大寮區某工廠一輛吊卡車今年2月7日深夜竄火，未造成傷亡，警消鑑識發現遭人惡意縱火，高雄警方先後拘提陳姓、廖姓男子到案，涉嫌教唆的李男一度開車拒捕，警方開11槍圍捕，最後李撞橋梁護欄受傷被捕，高雄地檢署偵結，今依放火罪將涉案3人起訴。

警方調查，今年2月初，李男自稱受人託付縱火，找來陳姓、廖姓男子討論，李將5萬元分別交付給陳男、廖男，要他們完成縱火任務

以5萬元報酬找來陳姓、廖姓男子，由陳男、廖男先到大寮場勘，確定好2月7日動手，兩人先製作好兩顆汽油彈，再由陳男偷拔別人車牌掛上，行駛至作案工廠後，朝停放在外的吊卡車縱火。

火勢一度往周邊延燒，幸經消防派員灌救，未造成傷亡，火場鑑識後，發現人為縱火跡象，警方調閱監視器畫面，先後拘提陳男、廖男到案，並經聲押獲准。

涉嫌教唆的李男，則潛逃至高雄杉林區，警方2月28日下午1時許，要拘提李男到案時，卻遭李男開車衝撞，警方連開8槍，李仍加速逃逸。

林園警方通報轄區旗山分局圍捕，直到當天晚間7時20分許，杉林分駐所員警在杉林區司馬路發現李的轎車，李見警車竟加速逃竄，沿路時速高達百餘公里，最後撞上橋梁護欄，員警對空鳴2槍，並射擊輪胎1槍，李才下車就擒。