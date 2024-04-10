「親愛的」一叫昏頭 高雄老翁落桃色陷阱 投資茶磚險收騙

廖姓老翁到銀行匯款，警方問出詳情，阻止老翁受騙。記者林保光／翻攝

高雄廖姓老翁昨天上午到合庫銀行匯款，說在網路上認識的女子一再對他稱呼「親愛的」，要帶他投資茶磚，並且匯款時遇行員詢問用途，就說是「水果苗定（訂）金」，幸好員警敲醒他，他說出詳情，才沒落入詐團的桃色陷阱。

昨天上午10時，廖姓老翁（70歲）到高雄市合庫銀行五甲分行，臨櫃要匯款8萬4000元，並申辦網路銀行服務，行員依例詢問他的用途，老翁稱要投資茶磚，行員怕他受騙，馬上聯絡鳳山警分局南成派出所員警到場。

員警詢問老翁是否遇到詐騙集團，老翁說出在網路認識1名林姓女子，女子稱已經離婚，養1個小孩，2人聯繫一陣子，對方開始稱呼他「親愛的」，後來才叫他投資普洱茶茶磚。