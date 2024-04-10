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「親愛的」一叫昏頭 高雄老翁落桃色陷阱 投資茶磚險收騙

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

廖姓老翁到銀行匯款，警方問出詳情，阻止老翁受騙。記者林保光／翻攝
廖姓老翁到銀行匯款，警方問出詳情，阻止老翁受騙。記者林保光／翻攝

高雄廖姓老翁昨天上午到合庫銀行匯款，說在網路上認識的女子一再對他稱呼「親愛的」，要帶他投資茶磚，並且匯款時遇行員詢問用途，就說是「水果苗定（訂）金」，幸好員警敲醒他，他說出詳情，才沒落入詐團的桃色陷阱。

昨天上午10時，廖姓老翁（70歲）到高雄市合庫銀行五甲分行，臨櫃要匯款8萬4000元，並申辦網路銀行服務，行員依例詢問他的用途，老翁稱要投資茶磚，行員怕他受騙，馬上聯絡鳳山警分局南成派出所員警到場。

員警詢問老翁是否遇到詐騙集團，老翁說出在網路認識1名林姓女子，女子稱已經離婚，養1個小孩，2人聯繫一陣子，對方開始稱呼他「親愛的」，後來才叫他投資普洱茶茶磚。

警方發覺是詐團慣用伎倆，找出新聞報導案件為例，告訴老翁是網路桃色陷阱的詐騙手法，別再和林女聯繫，廖翁才驚覺應該受騙，感謝警方和行員及時提醒他，打消匯款。

詐團以女子身分傳訊騙老翁，要老翁向行員說要匯「水果苗定金」。記者林保光／翻攝
詐團以女子身分傳訊騙老翁，要老翁向行員說要匯「水果苗定金」。記者林保光／翻攝

網路 詐騙集團

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