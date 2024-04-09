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服務處被誰砸？彰化議員楊竣程改口「姪酒後鬧事」 警：要再釐清

中央社／ 彰化9日電

彰化縣議員楊竣程服務處傳遭人砸門。圖為楊竣程2015年在縣議會宣誓就職。聯合報系資料照片／記者簡慧珍攝影
彰化縣議員楊竣程服務處傳遭人砸門。圖為楊竣程2015年在縣議會宣誓就職。聯合報系資料照片／記者簡慧珍攝影

一度否認服務處7日遭砸的國民黨籍彰化議員楊竣程今天改口表示，那是姪子酒後鬧事，但未開槍；不過，彰化縣警察局鹿港分局長林英煌說，雙方是否真的為親屬還要再釐清。

楊竣程服務處傳7日遭人開8槍並持棍棒狂敲鐵捲門，但楊竣程稍早表示，這是2年前的金錢糾紛，且未被開槍。

不過，楊竣程晚間告訴中央社記者，他與姪子2年前有金錢糾紛，數日前姪子喝醉，兩人口角，姪子7日凌晨帶人到服務處外鬧事，但未開槍，「因為是自己的姪子，才沒有報警。」

他說，警方已到服務處採證，他與姪子會到警察局做筆錄，姪子也已向他道歉。另外，有人放話他的服務處被開槍，他將提告。

林英煌表示，議員服務處發生暴力事件，遭數名男子持球棒及瓦斯槍毀損，警方已調閱相關監視器鎖定特定人士和車輛，並請被害人做筆錄。

彰化 議員

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