國軍化學兵沒轍...東華大學強震惡火 盼成大助燃燒鑑識

國立東華大學理工學院一館D棟因0403地震引起火災而燒毀。圖／東華大學提供（中央社）

國立東華大學0403地震後火警，致使理工學院1館D棟嚴重燒毀。由於國軍化學兵無法處理燃燒鑑識，已商請國立成功大學協助評估及處理燃燒後化學廢棄物。

目前理工學院1館D棟嚴重燒毀，已經花蓮縣築師公會勘查後判定結構受損嚴重，有高度危險並張貼紅單禁止進入。今天進行的化學殘留物鑑識，由國軍第二戰區政戰主任謝子偉上校率化學兵及縣府環保局人員出席。

包括東華大學校長徐輝明、理工學院院長黃武元、專長為化學的榮譽校長黃文樞教授、理工學院前院長林志彪榮譽教授等人到場關心。

東華大學新聞稿表示，經鑑識後發現，國軍化學兵無法處理，需要更先進器材及更專業單位協助處理，目前己商請國立成功大學協助評估及處理燃燒後化學廢棄物。

另外，東華大學也感謝慈濟醫院、署立花蓮醫院、標準檢驗局、慈濟大學、花蓮市衛生局、中華紙漿廠、花蓮高中、台北榮民總醫院鳳林分院等單位，協助大學徵用及提供各種鑑識所需防護器具。