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桃園女爛醉露腿躺騎樓！警叫醒又摔田中 通知家屬領回
桃園市八德區一名58歲王姓女子，昨凌晨在外喝到泥醉，倒臥在超商外騎樓，警方接獲超商業者報案後到場，先把她喚醒帶到座椅休息，結果王女隨即起身自顧自地走，卻不勝酒力跌落田野中，還好沒有受傷，尾隨在後的員警趕緊將人扶起，通知家屬到場協助王女安全返家。
八德警分局廣興派出所員警昨凌晨巡邏時接獲超商報案，指八德區新興路與廣興路口有一名女子疑似酒醉，躺臥在超商騎樓，需要警方到場協助。
員警到場後見一名女子渾身酒氣，躺臥在騎樓地面睡著，員警喚醒女子並引導至騎樓旁稍坐休息，女子隨即起身離去，員警擔心王女意識不清跟隨在後，發現王女因泥醉走往道路旁田間並跌落田野中，所幸沒有受傷，員警耐心與王女溝通留置，直到家屬到場將她接回，家屬感謝員警熱心幫忙，保護生命安全。
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