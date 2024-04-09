桃園女爛醉露腿躺騎樓！警叫醒又摔田中 通知家屬領回

桃園市八德區一名58歲王姓女子，昨凌晨在外喝到泥醉，倒臥在超商外騎樓，警方接獲超商業者報案後到場，先把她喚醒帶到座椅休息，結果王女隨即起身自顧自地走，卻不勝酒力跌落田野中，還好沒有受傷，尾隨在後的員警趕緊將人扶起，通知家屬到場協助王女安全返家。

八德警分局廣興派出所員警昨凌晨巡邏時接獲超商報案，指八德區新興路與廣興路口有一名女子疑似酒醉，躺臥在超商騎樓，需要警方到場協助。