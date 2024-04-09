影／婦抵押房產奔銀行匯330萬...丈夫驚「我不知道」 背後原因有洋蔥

張姓婦人日前跑去北市中正區一間銀行要匯款330萬元，行員見金額龐大報警，婦人堅稱是為了裝潢房屋，甚至拿詐團提供的假裝潢照片試圖騙過警察，員警認定怪異，聯絡她丈夫到場，經過一番溝通，才知原來張婦為了籌措丈夫脊椎手術醫藥費，上網查詢怎麼快速獲利，由於戶頭沒錢，便把北市中正區公寓抵押貸款330萬元，所幸遇到警察耐心攔詐，才沒有落入詐團陷阱。

警方3月29日下午3點多獲報，南昌路上的一間銀行有人疑似遇到詐騙趕抵，張婦（68歲）稱為了裝潢房屋才匯款，但關於匯款對象、人名都說不清楚，張婦看到員警存疑，還從手機秀出數張詐團提供的錄音室裝潢的照片，證明真的是為了裝潢。

由於裝潢一般來說是分頭款、工程款、尾款等，不太可能一次全匯款，又過去太多詐騙案件都是裝潢房屋，員警不採信，不斷耐心詢問「這筆錢合理嗎？正常嗎？家人知道嗎？」，聯繫她丈夫到場。

張婦丈夫邱姓男子（59歲）從住家趕到銀行，獲悉大驚「不是33塊錢喔，是330萬元，我完全不知道這件事」，張婦才坦承是投資比特幣，丈夫邱男驚訝「不是啊，你什麼時候去買比特幣，我完全不知道」，雙方險些爆衝突。

警方分別帶開關懷，才知道張婦投資的原因有洋蔥，她表示，夫妻2人退休了，丈夫的脊椎不好，要開刀動手術，需要數十萬元的醫藥費，由於家裡經濟條件不好，才上網搜尋「快速賺錢」。

張婦說，在臉書跟「比特幣老師」私訊，下載「彼特派」app後投入1000元美金，一天內獲利翻倍成7000元美金，對方稱投入更多錢能賺更多，因此找上代書將中正區金華街2樓公寓的房產抵押，借貸330萬元投資；事後頻頻感謝警察熱心幫忙阻詐，守住房產。