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繳185萬才能領紅利？婦投資上百萬遭騙…警合作逮車手

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區一名李姓婦人加入股票投資群組，先後投資了新台幣數百多萬元，沒想到要領回紅利時卻被要求付185萬元，驚覺受騙。警方獲報後與婦人合作查緝，與45歲徐姓嫌犯約在餐廳付款，警方眼見人潮眾多，指示婦人把徐嫌帶到旁邊巷弄，結果徐男正要點算鈔票，立刻被團團包圍的警方逮捕。

警方調查，李姓婦人日前透過網路廣告加入股票投資群組，在理財專員的鼓吹下，先後交付新台幣數百多萬資金投資股票，眼見每天獲利豐厚，終於可以大賺一筆，未料李婦想領取紅利，對方卻表示需繳納185萬元分潤金才能領取款項，讓李婦驚覺有異，驚慌到桃園警分局武陵派出所報案。

員警一查確認婦人遭詐騙，立即組成專案小組與婦人合作查緝，而詐騙嫌犯指示婦人到桃園火車站附近一間速食店等候，此時45歲徐姓男犯嫌出面準備取款，專案人員觀察現場有許多民眾，若貿然拘捕恐造成恐慌，於是透過通訊軟體與李婦聯繫，找藉口將徐嫌帶至一旁巷道僻靜處，交付款項後迅速離去，結果徐男正要點算鈔票，員警已經將他包圍，徐男辯稱自己是因網路求職來收錢，對於案情完全不清楚，全案依法移請偵辦。

李姓婦人日前透過網路廣告加入股票投資群組，在理財專員的鼓吹下，先後交付新台幣數百多萬資金投資股票，眼見每天獲利豐厚，未料李婦想領取紅利，對方卻表示需繳納185萬元分潤金才能領取款項。記者周嘉茹／翻攝
李姓婦人日前透過網路廣告加入股票投資群組，在理財專員的鼓吹下，先後交付新台幣數百多萬資金投資股票，眼見每天獲利豐厚，未料李婦想領取紅利，對方卻表示需繳納185萬元分潤金才能領取款項。記者周嘉茹／翻攝
與婦人約付款的徐嫌辯稱自己是因網路求職來收錢，對於詐騙案情完全不清楚，全案依法移請偵辦。記者周嘉茹／翻攝
與婦人約付款的徐嫌辯稱自己是因網路求職來收錢，對於詐騙案情完全不清楚，全案依法移請偵辦。記者周嘉茹／翻攝

桃園 網路 詐騙

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