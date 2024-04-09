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不滿被稱「四海廚餘」落人開皮卡撞民宅 事後誤認便衣警還叫囂被逮

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

許姓男子找洪姓友人駕駛皮卡，撞毀涂姓男子租處鐵捲門。記者林保光／翻攝
許姓男子找洪姓友人駕駛皮卡，撞毀涂姓男子租處鐵捲門。記者林保光／翻攝

高雄市前鎮區今天凌晨1輛「皮卡」客貨車衝撞民宅鐵門，事後多名男子持棍棒擊打鐵門後逃逸，隔1小時這輛車折返，7名男子把裝著便衣的員警當對方的人，下車叫囂被捕。查出涉案男子不滿被指「四海廚餘」開車撞門尋釁。

今天凌晨近3時，許姓男子（39歲）找洪姓男子（23歲）與郭姓（34歲）、林姓（33歲）、王姓（23歲）、趙男姓（31歲）、潘姓（33歲）共7男子，分乘2輛車到高雄市前鎮區凱旋四路與籬子內路口，由洪姓男子駕駛皮卡，衝撞1棟分租房客的透天樓房1樓鐵捲門，鐵門撞損後，7人分持棍棒敲擊鐵門，不久開車離去。

前鎮警分局據報發生滋擾事故，趕到事發現場，發現滋事者已經離去，被撞的房子內沒人，但鐵門毀損，穿著便服的員警正在場蒐證，追查涉案車輛，查出1輛皮卡惹事。

約1小時後，許姓等7男子再駕駛皮卡和另輛轎車折返案發地，把便衣員警當是對方的朋友，停車下車叫囂，員警上前表明身分，並發現皮卡有裝痕，正是警方調閱監視畫面上的滋事車，追問出他們涉案，立即逮捕他們查辦。

據悉，許姓男子與租住這棟樓房的涂姓男子（31歲）早已認識，他不滿涂在社群軟體IG上貼他的照片，稱呼他是「四海廚餘」，認為涂對他挑釁，凌晨酒後便夥同洪姓男子等6人到涂的租住處，由洪男開車涉嫌撞毀鐵捲門。全案於警詢後，將依妨害秩序、毀損等罪嫌移送法辦。

高雄市前鎮區今天凌晨1輛客貨車衝撞民宅鐵門尋釁，警方查獲7男子涉案。圖／擷取自「黑色豪門企業」
高雄市前鎮區今天凌晨1輛客貨車衝撞民宅鐵門尋釁，警方查獲7男子涉案。圖／擷取自「黑色豪門企業」
許姓男子找洪姓友人駕駛皮卡，撞毀涂姓男子租處鐵捲門被捕。記者林保光／翻攝
許姓男子找洪姓友人駕駛皮卡，撞毀涂姓男子租處鐵捲門被捕。記者林保光／翻攝
許姓男子找洪姓友人駕駛皮卡，撞毀涂姓男子租處鐵捲門。記者林保光／翻攝
許姓男子找洪姓友人駕駛皮卡，撞毀涂姓男子租處鐵捲門。記者林保光／翻攝

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