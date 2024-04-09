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女友找賓士乾哥買汽油引爭執？台中男遭焚身25％燒傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區大聖街今天傳出情侶糾紛潑汽油點燃案件，李姓男子等3人被燒傷送醫。圖／讀者提供
台中市西屯區大聖街今天傳出情侶糾紛潑汽油點燃案件，李姓男子等3人被燒傷送醫。圖／讀者提供

台中市西屯區大聖大聖街在今早8時許，傳出有一對情侶吵架潑汽油點燃的案件，消防隊到場檢傷，發現被燒傷的李姓男子全身有25％二度燒傷傷面積，已送醫治療，另名謝姓女子則是手部有燒燙傷，經查，二人疑因不明原因口角後，謝女潑灑李汽油後點燃而釀禍，詳細的案發原因，警方正在釐清。

經查，李姓男子（41歲）與母親住在西屯區大聖街民宅，今早8時許，李男因機車沒油，要謝姓女友（34歲）幫忙買汽油，未料謝女找了開賓士車的「乾哥」載她，謝女買好油到李男家後，二人發生口角，謝女先朝李男潑灑汽油後，又在李家點燃汽油，造成李男傷勢，謝女也因此雙手掛彩，李母也遭波及。

目前三人都已送醫治療，詳細的案發原因，正由台中市第六警分局後續釐清，目前暫依公共危險、傷害等罪嫌方向偵辦。

台中市 情侶

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