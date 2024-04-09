高雄客運、大貨車對撞2傷送醫 「誰說謊」闖紅燈待釐清

高雄某客運與大貨車發生路口對撞事故。記者古和純／翻攝

高雄57歲梁姓男子駕駛大貨車，昨天下午2時許，沿著鳥松區中正路由北向南直行，行進至文前路口時因不明原因與45歲許姓男子駕駛的客運發生擦撞，造成客運上2乘客遭玻璃碎片割傷送醫，由於現場並無路口監視器，僅客運上有行車記錄器，仍待該客運提供，由警方判讀釐清肇因。

「其中一車闖紅燈！」仁武分局指出，員警馳赴到場時，梁、許兩駕駛各持一詞，雙方說法兜不攏，直行貨車車頭毀損，而沿中正路南往北內側左轉車道左轉至文前路的客運，則是車尾遭撞毀損，後方擋風玻璃碎裂。

經查，梁、許兩駕駛均無酒駕，雙方均未受傷。不過，許表示，當下客運內搭載乘客有5人，經119救護人員到場初步檢視，2乘客因碎裂玻璃，導致手腳有皮肉傷，送醫救護傷口後，已無大礙。