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台2線賓士對撞場面驚險 C300被貨櫃推擠卡在山壁
林姓男子今早駕駛貨櫃車沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，在過彎時與對向2輛轎車發生碰撞，其中1輛賓士車被推擠出路外，卡在山壁上，場面驚險。貨櫃車和賓士車駕駛送醫治療，另1輛轎車駕駛無大礙。車禍原因由警方調查中。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今早6點45分接獲報案，台2線指標83.4公里路段發生車禍，有人受困，出動瑞芳分隊4車8人前往救援。
消防人員到場時，在現場看到1輛貨櫃車翻覆在車道，另有2輛轎車受損，貨櫃車和停在車道的轎車駕駛人已下車，但卡在山壁上的轎車駕駛人受困車內，由消防人員協助脫困。
消防人員初步檢傷，3名駕駛人都意識清醒，僅受輕微擦傷，貨櫃車及受困汽車駕駛人由救護車送往基隆長庚醫院治療，另1名駕駛人表示要自行就醫。
警方初步調查，30多歲林姓男子駕駛貨櫃車行經事故地點，與對向基隆往宜蘭行駛的2輛轎車發生碰撞。車禍發生後，員警到場採證，調查事故發生原因。由於往宜蘭方向車道受阻，員警到場指揮單線雙向行車，並在排除現場後，恢復正常通行。
新北市消防局第6大隊長羅億田表示，駕駛車輛行經轉彎車道，更應提高警覺，車速切勿過快，保留適當車距，以便及時煞車，避免意外事故發生。如有緊急困難需要幫助，可以就近向消防單位或撥打報案電話119或110尋求協助。
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